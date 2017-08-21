ЦБ выявил в банке "Нефтяной альянс" вывод активов и недостачу договоров на 7,7 млрд руб.

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Временная администрация по управлению московским банком "Нефтяной альянс", у которого 14 марта ЦБ РФ отозвал лицензию, выявила в нем операции по выводу активов, а также недостачу оригиналов ряда договоров, говорится в сообщении Банка России.

Активы, в частности, выводились путем заключения сделок по отчуждению недвижимого имущества банка. Объем противоправных сделок не уточняется.

Кроме того, бывшее руководство банка не передало временной администрации оригиналы договоров, среди которых - кредитные договоры с заемщиками на общую сумму более 7,7 млрд рублей.

По итогам проверки Банк России направил информацию об операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ.

Как сообщалось ранее, ЦБ оценил "дыру" в капитале банка "Нефтяной альянс" почти в 7,2 млрд руб.

Банк России отозвал лицензию у банка "Нефтяной альянс" за утрату капитала. По данным ЦБ, "Нефтяной альянс" размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов. В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. При этом надлежащая оценка кредитного риска выявила полную утрату банком собственных средств (капитала).

Согласно данным отчетности, по величине активов банк "Нефтяной альянс" на 1 февраля 2017 года занимал 217-е место в банковской системе РФ.