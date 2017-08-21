ЦБ: "дыра" в капитале московского банка "Образование" выросла до 19,2 млрд руб.

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) московского банка "Образование", у которого ЦБ РФ 21 апреля отозвал лицензию, по последней оценке составил 19,2 млрд руб., говорится в сообщении регулятора.
Ранее "дыра" в капитале кредитной организации оценивалась в 17,7 млрд руб.
В частности, по данным временной администрации по управлению банком, стоимость активов АКИБ "Образование" не превышает 2,5 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 21,7 млрд рублей.
Кроме того, временная администрация недосчиталась информации об операциях банка, а также кредитных досье заемщиков - юридических лиц на общую сумму 23,8 млрд рублей.
В ходе проведения обследования финансового состояния банка также было установлено низкое качество его ссудного портфеля, обусловленное кредитованием лиц, имеющих сомнительную платежеспособность, неспособных исполнять свои обязательства, и организаций, не ведущих реальную хозяйственную деятельность.
Вместе с тем регулятор установил факты осуществления руководством банка сделок по прекращению обязательств отдельных заемщиков - юридических лиц перед банком за счет средств, полученных от погашения собственных векселей банка.
По итогам проверки Банк России направил информацию об операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ.
Согласно данным отчетности, по величине активов банк "Образование" на 1 апреля 2017 года занимал 118-е место в банковской системе России.