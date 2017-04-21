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ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Образование"

Экономика и бизнес
21 апреля, 8:39 дата обновления: 21 апреля, 8:49 UTC+3
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Материал из 1 страницы
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Банк России отозвал с 21 апреля 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у московского Акционерного коммерческого инновационного банка "Образование", который, по данным отчетности, по величине активов на 1 апреля занимал 118-е место в банковской системе РФ. Об этом говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, в действиях руководителей кредитной организации усматриваются признаки ее преднамеренного банкротства. В связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных банка соответствующие материалы будут направлены в Следственный комитет РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 172.1 Уголовного кодекса.

АКИБ "Образование" является участником системы страхования вкладов.

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