ФАС объявила перерыв в деле о картеле на закупках компьютеров для ГАС "Выборы"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России объявила перерыв до 23 августа в рассмотрении дела о картеле на закупках компьютеров Lenovo и HP для государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы". Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В заседании по делу в отношении поставщиков техники для выборов (системные блоки для ГАС "Выборы"), в чьих действиях обнаружены признаки картеля, объявлен перерыв до 23 августа 14:00", - отмечается в сообщении ФАС.

В ноябре 2016 года ФАС возбудила первое дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции в отношении компаний - поставщиков компьютерной техники: "Бизнес компьютерс групп", "АМИ-Нетворк", "Крок инкорпорейтед", "Супервэйв групп", "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС" и "Производственная компания Аквариус". Они подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения при участии в электронном аукционе на поставку системных блоков для ГАС "Выборы".

При этом ФАС считает, что деятельность картеля координируют российские представительства китайской Lenovo и американской HP. ФАС привлекла структуры HP и Lenovo в качестве ответчиков по делу о поставке компьютеров для ГАС "Выборы".

Позже ФАС обнаружила, что и другие торги на поставки компьютеров были охвачены картелем. В частности, в картеле подозреваются участники закупок для Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы. Ведомство уже признало четыре компании виновными в картельном сговоре.