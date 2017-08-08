ФАС перенесла рассмотрение дела о картеле на закупках компьютеров для ГАС "Выборы"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. ФАС объявила перерыв до 10 августа в рассмотрении дела о картеле на закупках компьютеров Lenovo и HP для ГАС "Выборы". Об этом говорится в сообщении ведомства.

"ФАС объявила перерыв в рассмотрении дела в отношении поставщиков компьютеров для ГАС "Выборы" - ООО "Бизнес компьютерс групп", ООО "АМИ-Нетворк", ЗАО "КРОК инкорпорейтед", ООО "Супервэйв Групп", ЗАО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС", ООО "Производственная компания Аквариус", - отмечается в сообщении.

ФАС в конце ноября 2016 г. возбудила первое дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции в отношении компаний-поставщиков компьютерной техники - среди них "Бизнес компьютерс групп", "АМИ-Нетворк", "Крок инкорпорейтед", "Супервэйв групп", "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС", и "Производственная компания Аквариус". Они подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения при участии в электронном аукционе на поставку системных блоков для ГАС "Выборы". При этом ФАС считает, что деятельность картеля координируют российские представительства китайской Lenovo и американской HP. ФАС привлекла структуры HP и Lenovo в качестве ответчиков по делу о поставке компьютеров для ГАС "Выборы".

Позже ФАС обнаружила, что и другие торги на поставки компьютеров были охвачены картелем. В частности, в картеле подозреваются участники закупок для Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы. Ведомство уже признало четыре компании виновными в картельном сговоре.