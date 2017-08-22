Премьер заявил, что предпосылок для снижения потребительских цен на газ в Литве нет

ВИЛЬНЮС, 22 августа. /ТАСС/. Природный газ для литовских потребителей пока не подешевеет. Об этом в эфире национального радио заявил премьер-министр республики Саулюс Сквернялис.

В понедельник литовское министерство энергетики сообщило, что в Клайпедский государственный морской порт доставили первую партию сжиженного природного газа из США. Глава минэнерго Жигимантас Вайчюнас после этого заявил, что при росте поставок рано или поздно цена уменьшится.

"Предпосылок говорить о том, что цена на газ в Литве снизится, нет", - сказал премьер-министр республики.

Глава правительства подчеркнул, что "цену регулирует рынок". К тому же Литва связана условиями содержания построенного в Клайпедском морском порту терминала сжиженного природного газа (СПГ-терминал). "У нас большие финансовые обязательства по содержанию терминала. Часть этих расходов лежит на конечных потребителях газа", - сказал Сквернялис.

По его словам, правительство предпринимает шаги, чтобы вместе с Латвией и Эстонией объявить СПГ-терминал региональным. "Если мы договоримся о таком статусе терминала, можно будет обратиться в Еврокомиссию за финансированием, что уменьшило бы цену газа на 5-7%", - отметил премьер. Партнеры, однако, не спешат идти навстречу Вильнюсу. "Все еще ждем решения Латвии", - сказал он.

СПГ-терминал в Клайпедском порту введен в эксплуатацию в декабре 2014 года. С пуском объекта в тариф стоимости газа для потребителей включена дополнительная плата за строительство и содержание терминала. Он обошелся Литве в €101 млн. Еще по €61,446 млн Вильнюс ежегодно в течение 10 лет должен платить компании Hoeg LNG за аренду специально построенного норвежцами в Южной Корее базового судна. Затем у Литвы появится право его выкупа.