Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Премьер заявил, что предпосылок для снижения потребительских цен на газ в Литве нет

Экономика и бизнес
22 августа, 10:10 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 22, августа. /ТАСС

Саулюс Сквернялис уточнил, что у страны есть финансовые обязательства по содержанию СПГ-терминала, часть этих расходов лежит на потребителях газа

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВИЛЬНЮС, 22 августа. /ТАСС/. Природный газ для литовских потребителей пока не подешевеет. Об этом в эфире национального радио заявил премьер-министр республики Саулюс Сквернялис.

В понедельник литовское министерство энергетики сообщило, что в Клайпедский государственный морской порт доставили первую партию сжиженного природного газа из США. Глава минэнерго Жигимантас Вайчюнас после этого заявил, что при росте поставок рано или поздно цена уменьшится.

"Предпосылок говорить о том, что цена на газ в Литве снизится, нет", - сказал премьер-министр республики.

Смотрите также

Трамп: США не хотят, чтобы Европа была заложником единственного поставщика энергоресурсов

Трамп: США останутся верным другом и союзником Латвии

Глава правительства подчеркнул, что "цену регулирует рынок". К тому же Литва связана условиями содержания построенного в Клайпедском морском порту терминала сжиженного природного газа (СПГ-терминал). "У нас большие финансовые обязательства по содержанию терминала. Часть этих расходов лежит на конечных потребителях газа", - сказал Сквернялис.

По его словам, правительство предпринимает шаги, чтобы вместе с Латвией и Эстонией объявить СПГ-терминал региональным. "Если мы договоримся о таком статусе терминала, можно будет обратиться в Еврокомиссию за финансированием, что уменьшило бы цену газа на 5-7%", - отметил премьер. Партнеры, однако, не спешат идти навстречу Вильнюсу. "Все еще ждем решения Латвии", - сказал он.

СПГ-терминал в Клайпедском порту введен в эксплуатацию в декабре 2014 года. С пуском объекта в тариф стоимости газа для потребителей включена дополнительная плата за строительство и содержание терминала. Он обошелся Литве в €101 млн. Еще по €61,446 млн Вильнюс ежегодно в течение 10 лет должен платить компании Hoeg LNG за аренду специально построенного норвежцами в Южной Корее базового судна. Затем у Литвы появится право его выкупа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Сквернялис, Саулюс
Страны
США Литва Латвия Эстония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Что означают цвета триколора и где его впервые подняли
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Парашюты вместо протезов
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МЧС назвали вероятную причину пожара в Ростове-на-Дону
2
Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий
3
Кирилла Серебренникова задержали по подозрению в организации мошенничества
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
На месте тушения пожара в Ростове-на-Дону нашли мину времен ВОВ
6
При пожаре в Ростове-на-Дону пострадали почти 120 жилых домов
7
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама