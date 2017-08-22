Премьер заявил, что предпосылок для снижения потребительских цен на газ в Литве нет

Maersk прогнозирует дальнейшую консолидацию контейнерной отраслиТранспорт 22 августа, 10:55
Источник: один человек погиб в результате пожара в Ростове-на-ДонуПроисшествия 22 августа, 10:51
Рост экономических показателей в большинстве отраслей зафиксировали на КамчаткеНовости партнеров 22 августа, 10:41
Кирилла Серебренникова задержали по подозрению в организации мошенничестваПроисшествия 22 августа, 10:37
ФВСР отправила документы на получение Перкинсом разрешения выступать за сборную РоссииСпорт 22 августа, 10:34
Кто получит помощь государства в выплате ипотекиЭкономика и бизнес 22 августа, 10:21
Вайсфельд: возможности "Салавата Юлаева" в сезоне КХЛ станут известны после 10-15 матчейСпорт 22 августа, 10:07
Тищенко: боксеры сборной РФ будут стремиться к победе на ЧМ не ради машин, а ради страныСпорт 22 августа, 9:56
Один из семи пострадавших при нападении в Сургуте остается в реанимацииНовости Урала 22 августа, 9:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВИЛЬНЮС, 22 августа. /ТАСС/. Природный газ для литовских потребителей пока не подешевеет. Об этом в эфире национального радио заявил премьер-министр республики Саулюс Сквернялис.
В понедельник литовское министерство энергетики сообщило, что в Клайпедский государственный морской порт доставили первую партию сжиженного природного газа из США. Глава минэнерго Жигимантас Вайчюнас после этого заявил, что при росте поставок рано или поздно цена уменьшится.
"Предпосылок говорить о том, что цена на газ в Литве снизится, нет", - сказал премьер-министр республики.
Глава правительства подчеркнул, что "цену регулирует рынок". К тому же Литва связана условиями содержания построенного в Клайпедском морском порту терминала сжиженного природного газа (СПГ-терминал). "У нас большие финансовые обязательства по содержанию терминала. Часть этих расходов лежит на конечных потребителях газа", - сказал Сквернялис.
По его словам, правительство предпринимает шаги, чтобы вместе с Латвией и Эстонией объявить СПГ-терминал региональным. "Если мы договоримся о таком статусе терминала, можно будет обратиться в Еврокомиссию за финансированием, что уменьшило бы цену газа на 5-7%", - отметил премьер. Партнеры, однако, не спешат идти навстречу Вильнюсу. "Все еще ждем решения Латвии", - сказал он.
СПГ-терминал в Клайпедском порту введен в эксплуатацию в декабре 2014 года. С пуском объекта в тариф стоимости газа для потребителей включена дополнительная плата за строительство и содержание терминала. Он обошелся Литве в €101 млн. Еще по €61,446 млн Вильнюс ежегодно в течение 10 лет должен платить компании Hoeg LNG за аренду специально построенного норвежцами в Южной Корее базового судна. Затем у Литвы появится право его выкупа.