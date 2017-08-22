Лукашенко поручил конструкторам создать суперкомбайн

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским конструкторам создать комбайн по уборке зерновых культур, который бы превосходил зарубежные аналоги.

Такое поручение президент дал во вторник на совещании по актуальным вопросам развития белорусской экономики.

"Еще одно направление в "Гомсельмаше" - создать суперкомбайн, который будет превосходить импортные аналоги. Я не буду раскрывать все секреты, но такие задумки и уже конкретные наработки у конструкторов есть", - отметил Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба.

Глава Белоруссии напомнил, что ранее им было поручено к уборочной 2018 года обновить модель комбайна "Полесье". "Комбайн, который мы апробировали недавно в Могилевской и Витебской областях, неплохой; комбайн хорош: убирает чисто, ничем не уступает импортным аналогам, - сказал Лукашенко. - Хорошо, что нынешние конструкторы "Гомсельмаша" на этом не останавливаются. Они заявляют, что есть направления, по которым еще можно улучшить этот комбайн".