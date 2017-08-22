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Ford Motor отзовет с китайского рынка более 37,7 тыс. внедорожников Explorer

Экономика и бизнес
22 августа, 16:02 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 22, августа. /ТАСС

Предполагается, что главная причина неисправности - противопылевой кожух, из-за которого может выйти из строя гидроусилитель руля

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ПЕКИН, 22 августа. /ТАСС/. Американская автомобилестроительная компания Ford Motor отзовет с китайского рынка более 37,7 тыс. импортных внедорожников Explorer из-за проблемы в рулевом управлении. Об этом во вторник сообщил официальный сайт Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР.

В соответствии с данным решением с 30 ноября все дилерские центры Китая должны обеспечить возврат и бесплатный ремонт рулевой колонки соответствующих моделей, произведенных с ноября 2012 по июнь 2016 года. Предполагается, что главная причина неисправности - противопылевой кожух, из-за которого может выйти из строя гидроусилитель руля.

В настоящий момент Ford Motor готовится к замене всех бракованных комплектующих на недоброкачественных внедорожниках, поступивших на китайский рынок.

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