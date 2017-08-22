Власти Татарстана в 2017 году подготовят решение по внедрению блокчейна в документооборот

Медикаменты для людей вызывают трансгендерность у рыбСоциальная ответственность 22 августа, 19:50
Все новые дома в Южном Майами оборудуют солнечными батареямиСоциальная ответственность 22 августа, 19:44
"Газпром" до конца года построит более 1300 км "Силы Сибири"Экономика и бизнес 22 августа, 19:43
"Все сгорело дотла": люди возвращаются на пепелище в Ростове-на-ДонуПроисшествия 22 августа, 19:40
Три цвета единства: как в России отметили День государственного флагаОбщество 22 августа, 19:40
Мособлсуд 29 августа приступит к рассмотрению дела водителя "красногорского стрелка"Происшествия 22 августа, 19:39
Загрязнения воздуха могут провоцировать болезнь АльцгеймераСоциальная ответственность 22 августа, 19:36
СК: вина Серебренникова в мошенничестве подтверждается показаниями свидетелейПроисшествия 22 августа, 19:30
Ученые увеличили оценку утечек реактивов при гидроразрыве пластаСоциальная ответственность 22 августа, 19:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЗАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Власти Татарстана планируют до декабря 2017 года подготовить решение для использования технологии блокчейн в документообороте, сообщил во вторник журналистам министр информатизации и связи республики Роман Шайхутдинов.
Технология блокчейн является структурированной базой данных с определенными правилами построения цепочек транзакций и доступа к информации, которая не позволяет красть данные. На основе этой технологии построен принцип работы криптовалюты, в том числе bitcoin.
"Мы в декабре уже хотим посмотреть на архитектуру (цифровое решение на основе блокчейн для использования в документообороте - прим. ТАСС), на которой уже может потом будем внедрять продукт", - сказал министр.
По его словам, технологию блокчейн, прежде всего, планируют внедрять в архивном деле, о чем ведутся переговоры с Главным архивным управлением при правительстве Татарстана. Кроме того, власти республики рассчитывают, что блокчейн в перспективе поможет избежать цифровой электронной подписи, предельный срок действия которой сейчас не превышает 1,3 года, после чего подпись необходимо лицензировать в специальном центре.
"Ежегодно более 26 млн документов в Татарстане подписывается в цифровом виде, это только документы в сфере государственного и муниципального управления. Это примерно 12,5 тыс. государственных и муниципальных служащих", - пояснил Шайхутдинов.
Также Минсвязи республики организует конкурс для разработчиков по трем направлениям: "паспорт и загранпаспорт на блокчейне", "трудовая книжка на блокчейне" и "регистрация имущественных прав на кадастровый учет на блокчейне".
Авторы проектов-победителей в каждой номинации получат по 100 тыс. рублей, конкурс состоится в рамках конференции "Блокчейн: новая нефть", который пройдет с 27 по 29 августа в Иннополисе в Татарстане.