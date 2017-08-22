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Власти Татарстана в 2017 году подготовят решение по внедрению блокчейна в документооборот

Экономика и бизнес
22 августа, 19:40 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 22, августа. /ТАСС

По словам министра информатизации и связи республики Романа Шайхутдинова, прежде всего блокчейн планируют внедрять в архивном деле

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КАЗАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Власти Татарстана планируют до декабря 2017 года подготовить решение для использования технологии блокчейн в документообороте, сообщил во вторник журналистам министр информатизации и связи республики Роман Шайхутдинов.

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Технология блокчейн является структурированной базой данных с определенными правилами построения цепочек транзакций и доступа к информации, которая не позволяет красть данные. На основе этой технологии построен принцип работы криптовалюты, в том числе bitcoin.

"Мы в декабре уже хотим посмотреть на архитектуру (цифровое решение на основе блокчейн для использования в документообороте - прим. ТАСС), на которой уже может потом будем внедрять продукт", - сказал министр.

По его словам, технологию блокчейн, прежде всего, планируют внедрять в архивном деле, о чем ведутся переговоры с Главным архивным управлением при правительстве Татарстана. Кроме того, власти республики рассчитывают, что блокчейн в перспективе поможет избежать цифровой электронной подписи, предельный срок действия которой сейчас не превышает 1,3 года, после чего подпись необходимо лицензировать в специальном центре.

"Ежегодно более 26 млн документов в Татарстане подписывается в цифровом виде, это только документы в сфере государственного и муниципального управления. Это примерно 12,5 тыс. государственных и муниципальных служащих", - пояснил Шайхутдинов.

Также Минсвязи республики организует конкурс для разработчиков по трем направлениям: "паспорт и загранпаспорт на блокчейне", "трудовая книжка на блокчейне" и "регистрация имущественных прав на кадастровый учет на блокчейне".

Авторы проектов-победителей в каждой номинации получат по 100 тыс. рублей, конкурс состоится в рамках конференции "Блокчейн: новая нефть", который пройдет с 27 по 29 августа в Иннополисе в Татарстане.

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