Медведев ознакомился с переработкой рыбы и красной икры на Сахалине

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СОЛОВЬЕВКА (Сахалинская область), 23 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев ознакомился с переработкой рыбы и красной икры на предприятии "Соловьевка" в Корсаковском районе Сахалинской области. Он осмотрел основные этапы производства в цеху переработки рыбы-сырца и посетил икорный цех, где наблюдал за процессом производства красной икры.
Как рассказали премьеру, мощность производства составляет 150 т в сутки. Основное добываемое сырье - дикий лосось и кета. По данным руководства завода, при обработке рыбной продукции предприятие использует технологию воздушной заморозки, что значительно улучшает качество.
"Соловьевка" является участником региональной программы "Доступная рыба", в рамках которой сбыт продукции осуществляется преимущественно на территории Сахалинской области. Руководство завода также отмечает, что рыбные продукты из Сахалина пользуются спросом в Японии и США.