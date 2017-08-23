Лов рыбы в России превысит объем 5 млн тонн в год

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Объем лова рыбы в России должен превысить 5 млн тонн в год, рост будет достигнут за счет увеличения лова иваси и скумбрии. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков на совещании премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с руководителями предприятий рыбохозяйственной отрасли Дальневосточного федерального округа.

"Задача стоит превысить пятимиллионный рубеж. В 2016 году мы возобновили после более чем 25-летнего перерыва промысел тихоокеанской сардины иваси, скумбрии, вылов которой составил в прошлом году всего лишь 9 тыс. тонн. Надеемся, что в этом году мы сможем улучшить результаты", - сказал Шестаков.

Он отметил, что в 2016 году оборот организаций рыбной отрасли составил 291 млрд рублей, что на 11% больше показателя 2015 года. По словам главы Росрыболовства, импорт рыбной продукции в прошлом году сократился на 8,7%.

"На сегодняшний день, по нашим данным, на стадии проработки находятся порядка 40 контрактов на строительство рыбопромысловых судов и 15-20 рыбоперерабатывающих заводов. Из них порядка 15 судов и 10 заводов - это на дальневосточном бассейне. Всего же в результате реализации механизма инвестквот ожидается строительство свыше 100 судов и 20 крупных береговых заводов, что, по нашим расчетам, позволит увеличить годовой вклад отрасли в ВВП более чем на 50 млрд рублей", - добавил Шестаков.