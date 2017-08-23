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Крупнейший оператор такси Сингапура начал переговоры о сотрудничестве с Uber

Экономика и бизнес
23 августа, 10:13 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев

Представители Uber пока отказываются от каких-либо комментариев

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СИНГАПУР, 23 августа. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Крупнейший в Сингапуре оператор такси ComfortDelGro, несмотря на продолжавшееся последние несколько лет жесткое сопротивление, начал переговоры о стратегическом сотрудничестве со своим главным конкурентом - онлайн-сервисом частных пассажирских автоперевозок Uber.

По информации газеты The Straits Times, речь идет о возможности подключения компании к платформе Uber, что позволит клиентам вызывать как автомобили частных владельцев, сотрудничающих с Uber, так и привычных таксомоторов. В заявлении ComfortDelGro, которое было распространено на сингапурской бирже, отмечается возможность создания "стратегического альянса". Однако пока "нет уверенности, что переговоры приведут к каким-либо соглашениям или сделкам", подчеркнули в компании.

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Представители непосредственно Uber пока отказываются от каких-либо комментариев.

Одновременно руководитель другой таксомоторной компании Prime Нэо Нам Хэн отметил, что все остальные сингапурские таскомоторные парки уже сотрудничают с главным конкурентом Uber платформой Grab, поэтому и крупнейшему оператору Сингапура необходимы изменения в дальнейшей стратегии развития.

Тем более, что ComfortDelGro уже предпринимал попытку сотрудничать с британским стартапом Karhoo, который позиционировал себя в качестве главного конкурента Uber. Но дела пошли из рук вон плохо, и в итоге в прошлом году им пришлось свернуть здесь свой бизнес.

Согласно распространенным недавно данным Управления наземного транспорта страны, численность такси в этом году достигла рекордно низкой отметки за последние 8 лет. На сегодняшний день по улицам города-государства курсируют свыше 25 тыс. автомобилей такси, что на 10% ниже, чем в 2014 году, когда сфера перевозок переживала свой расцвет. Но именно с того года пошел отсчет постепенного падения спроса на обыкновенные такси, поскольку в Сингапуре успешно начали свою работу онлайн-компании такие, как Uber и Grab.

Например, по данным властей, в мае число свободно курсирующих по городу такси составляло 9,1% от общего числа машин, что более чем в два раза выше, чем годом ранее. А до прихода Uber и Grab данный показатель не превышал 3%.

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