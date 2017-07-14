Gett считает, что объединение "Яндекс.Такси" и Uber может привести к росту цен

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ТАСС, 14 июля. Основатель и CEO (главный исполнительный директор) Gett Дэйв Вайсер считает, что объединение бизнесов "Яндекс.Такси" и Uber может привести к росту цен на услуги онлайн-такси. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Ожидаемый конец ценовой войны между "Яндексом" и Uber, видимо, приведет к повышению цен и возврату к более стабильным показателям маржинальности", - написал Вайсер. Он отметил, что на Россию приходится примерно 25% бизнеса Gett, поэтому "высокие мультипликаторы оценки российского бизнеса - хорошие новости для компании и инвесторов".
Ранее в Uber заявляли, что не собираются менять тарифную политику после закрытия сделки по объединению бизнеса с "Яндекс.Такси". Никаких радикальных изменений тарифов не прогнозируют и в "Яндексе" - ни сейчас, ни в будущем.
Основатель Gett поздравил "Яндекс" с хорошей сделкой. "Для Gett это означает, что теперь одним конкурентом стало меньше", - отметил он, пояснив, что теперь Gett будет для водителей единственной альтернативой "Яндексу". По мнению Вайсера, в долгосрочной перспективе "все водители будут иметь оба приложения (как это случилось в Америке с Uber and Lyft)".
"Яндекс" и Uber 13 июля объявили о том, что объединят бизнесы онлайн-перевозок в России и еще пяти странах - Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Игроки оценивают долю совместной компании на российском рынке пассажирских перевозок в городах присутствия в 5-6%. Ожидается, что сделка будет закрыта в IV квартале 2017 г.
Uber вложит в совместное предприятие $225 млн, "Яндекс" - $100 млн. Предполагается, что на момент закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% - Uber, а 4,1% - сотрудникам.
Сделка по созданию новой компании уже одобрена советами директоров Uber и "Яндекса", однако требуется одобрение со стороны регуляторов. Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев уже заявил, что сделка может создать угрозы для конкуренции на рынке онлайн-агрегаторов такси.
Приложения "Яндекс.Такси" и Uber после закрытия сделки для пользователей останутся отдельными. В то же время таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу. При этом в Uber не планируют менять тарифную политику.
"Яндекс" и Uber также планируют продолжить работу над технологией беспилотного автомобиля. Глава Gett полагает, что к вопросу беспилотников есть два подхода: партнерство Gett с производителем автомобилей Volkswagen Group, а также собственное производство (путь, который выбрал "Яндекс"). Какое направление правильнее - покажет время, полагает Вайсер.