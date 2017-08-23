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Иностранные резиденты ТОР "Южные Курилы" получат те же льготы, что и российские

Экономика и бизнес
23 августа, 10:37 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 23, августа. /ТАСС

По словам главы Минвостокразвития, ведутся переговоры о совместной российско-японской хозяйственной деятельности на Курилах

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Иностранные инвесторы территории опережающего развития (ТОР) "Южные Курилы" получат равные условия работы с российскими резидентами. Об этом сообщил в среду министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 23 августа подписал распоряжение о создании ТОР "Южные Курилы" на острове Шикотан в селе Малокурильское Сахалинской области.

"ТОР "Южные Курилы" является уникальной площадкой для реализации различных инвестиционных проектов в рыбной отрасли, области чистой энергетики и добычи полезных ископаемых. Сегодня идут переговоры о совместной российско-японской хозяйственной деятельности на Курилах, о конкретном наборе проектов, об юридических конструкциях такого взаимодействия. Режим ТОР позволяет также и иностранным инвесторам на равных условиях с российскими реализовывать свои проекты", - приводит словам министра пресс-служба Минвостокразвития.

Инициатором создания ТОР "Южные Курилы" стало руководство рыбокомбината "Островной", выступившее с предложением строительства комплекса по выпуску высококачественной мороженой и охлажденной рыбопродукции и консервов. Компания планирует вложить в свой проект 7,4 млрд руб. и создать более 700 новых рабочих мест. Продукция будет поставляться на внутренний российский рынок и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

В Минвостокразвития отметили, что сейчас изучаются предложения и от других потенциальных инвесторов, готовых построить на Южных Курилах рыбоперерабатывающие предприятия, электростанции малой мощности с использованием возобновляемых источников энергии, реализовать инфраструктурные проекты по развитию экологического туризма, а так же реализовать проект по освоению золоторудного месторождения на Южных Курилах.

"Общий объем частных инвестиций в эти проекты составит не менее 10 млрд руб., совокупные поступления в бюджет до 2026 года от налогов и сборов, с учетом предоставляемых государством инвесторам ТОР налоговых льгот, составят более 5,8 млрд руб. Вклад в валовый региональный продукт Сахалинской области от реализации проекта ТОР составит порядка 5,2 млрд руб.", - сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

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