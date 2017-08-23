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Посол в России: делегация Индии на ВЭФ будет самой представительной за три года

Экономика и бизнес
23 августа, 13:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Официальную делегацию, в которую войдут более 30 представителей ведущих индийских компаний, возглавят глава МИД страны Сушма Сварадж и министр промышленности и торговли Нирмала Ситхараман

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Состав делегации Индии на предстоящем Восточном экономическом форуме будет самым представительным за все время проведения ВЭФ, в нее войдет более 30 представителей ведущих индийских компаний. Как сообщили в "Росконгрессе", который является организатором форума, речь об этом шла на встрече советника президента РФ Антона Кобякова и чрезвычайного и полномочного посла Индии в России Панкаджа Сарана.

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Посол сообщил, что в форуме, который состоится во Владивостоке 6-7 сентября, примет участие представительная делегация Индия. Официальную делегацию возглавят министр иностранных дел, сопредседатель межправительственной российско-индийской комиссии Сушма Сварадж и министр промышленности и торговли Нирмала Ситхараман. "Кроме участия официальных лиц, в состав делегации войдут более 30 представителей ведущих индийских компаний, - говорится в сообщении. - Бизнес-делегацию государства на форуме возглавит президент федерации торгово-промышленных палат Республики Индии Панкадж Патель". "Уверен, что коммуникационная площадка во Владивостоке станет основой дальнейшего укрепления российско-индийских отношений, результатом которого будут новые совместные проекты на Дальнем Востоке России", - подчеркнул Кобяков.

В "Росконгрессе" отметили, что 7 сентября на ВЭФ состоится открытие российского департамента Национального агентства по развитию и стимулированию инвестиций Invest India. Новый департамент будет заниматься работой с российскими инвесторами и оказывать им комплексную поддержку. О создании российского департамента Invest India заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время проведения 18-го двустороннего российско-индийского саммита в Санкт-Петербурге 1 июня. В деловую программу ВЭФ также включен страновой бизнес-диалог "Россия - Индия", на нем представители бизнес-сообществ двух стран планируют обсудить возможности реализации совместных проектов в таких отраслях, как судостроение, рыболовство, деревообработка, геологоразведка и обогащение полезных ископаемых, огранка алмазов, фармацевтика, сельское хозяйство, туризм и традиционная индийская медицина.

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