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"Префы" "Башнефти" подскочили до максимума с апреля после решения по иску к "Системе"

Экономика и бизнес
23 августа, 19:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Обыкновенные акции компании подорожали на 2%

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Привилегированные акции "Башнефти" в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 6,5%, до отметки 1310 руб. за одну бумагу - максимума с начала апреля, свидетельствуют данные торгов.

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В то же время обыкновенные акции компании подорожали на 2%, до 2231 руб. за одну акцию.

Рост стоимости бумаг компании происходит на фоне решения суда частично удовлетворить иск "Роснефти" к АФК "Система": Арбитражный суд Башкирии постановил взыскать с АФК "Система" 136,3 млрд руб.

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Иск "Роснефти" к АФК "Система"
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