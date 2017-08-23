"Префы" "Башнефти" подскочили до максимума с апреля после решения по иску к "Системе"

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Привилегированные акции "Башнефти" в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 6,5%, до отметки 1310 руб. за одну бумагу - максимума с начала апреля, свидетельствуют данные торгов.
В то же время обыкновенные акции компании подорожали на 2%, до 2231 руб. за одну акцию.
Рост стоимости бумаг компании происходит на фоне решения суда частично удовлетворить иск "Роснефти" к АФК "Система": Арбитражный суд Башкирии постановил взыскать с АФК "Система" 136,3 млрд руб.