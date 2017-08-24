СМИ: геологи обнаружили на севере Китая крупное месторождение в 545 млрд куб. м газа

ПЕКИН, 24 августа. /ТАСС/. Китайские геологи обнаружили на территории уезда Усян (северная провинция Шаньси) крупное месторождение природного газа, запасы которого оцениваются в 545 млрд куб. метров. Об этом в четверг сообщило агентство Синьхуа.

Залежи ценного энергоносителя были обнаружены в результате изыскательных работ, проводимых с 2015 года. Ранее в этом районе специалисты нашли крупный угольный бассейн.

Шаньси - административно-территориальная единица КНР, считающаяся ключевым производителем угля. Согласно теоретическим подсчетам, в недрах провинции залегает порядка 12,7 трлн куб. м угольного и шельфового газа. Ожидается, что новые его месторождения позволят Китаю быстрее перейти от угля к экологически чистым технологиям.