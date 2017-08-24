МЭР заявило о недочетах законопроекта, ужесточающего ответственность интернет-агрегаторов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития подготовило отрицательное заключение об оценке регулирующего воздействия (ОРВ) на проект поправок в закон "О защите прав потребителей", которые касаются покупателей, приобретающих товары и услуги через интернет. Об этом говорится в сообщении министерства.

"На портале раскрытия информации выложен проект поправок к закону об агрегаторах, являющийся, по сути, третьей редакцией законопроекта. Опубликованная и направленная для прохождения оценки регулирующего воздействия редакция отображает не все результаты согласительных совещаний. Сохраняются два существенных пробела, которые могут привести к необоснованным требованиям и ограничениям у добросовестных участников рынка", - отмечают в министерстве.

Минэкономразвития поясняет, что положениями поправок предусмотрено, что интернет-агрегатор несет ответственность за достоверность информации как о товаре, так и о продавце. Помимо этого, агрегатор всегда несет ответственность за убытки, причиненные потребителю недостоверной информацией. По мнению министерства, это не учитывает ситуацию, когда потребитель, воспользовавшись справочными данными или рекламной, представленной на сайте агрегатора, перешел на страницу продавца и самостоятельно заключил с ним договор купли-продажи.

"Полагаем необходимым уточнить в документе, что агрегатор может нести ответственность за убытки только в случаях, когда договор с потребителем был заключен непосредственно на сайте агрегатора. А в отношении предоставления информации о продавце важно понимать, что агрегатор не обладает необходимыми функциями для мониторинга достоверности предоставляемых сведений о компаниях", - приводятся в сообщении слова директора департамента ОРВ Минэкономразвития Вадима Живулина.

Он добавил, что также важна периодичность обновления: "Одно дело - однократно получить сведения о продавце, совсем другое - отслеживать изменения (переезд, реорганизация и пр.) по всем партнерам".

О поправках

Правительство РФ в марте одобрило законопроект о товарных агрегаторах и внесло его в Госдуму.

Документ, подготовленный Роспотребнадзором, вносит изменения в закон "О защите прав потребителей". Он вводит понятие "агрегатор товаров (услуг)" в качестве самостоятельного субъекта ответственности перед потребителями при соблюдении их прав на информацию о товаре (услуге). Законопроект предполагает введение ответственности для таких агрегаторов за реальный ущерб при предоставлении "заведомо недостоверной информации о товаре (услуге), продавце (исполнителе, изготовителе, импортере), на основании которой был заключен договор с потребителем".

Правительство подчеркивало, что развитие электронной коммерции выявило не урегулированные законодательством отношения. Товарные агрегаторы, не являясь реальными продавцами товаров или исполнителями услуг, получают деньги от покупателей в счет оплаты товаров, которые аккумулируются на сайтах таких агрегаторах. Предполагается, что законопроект о товарных агрегаторах позволит восполнить пробелы в правовом регулировании электронной торговли в РФ, а также создаст дополнительные механизмы для защиты прав потребителей, покупающих товары или приобретающих услуги в интернете.