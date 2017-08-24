Минпромторг распространит маркировку товаров на кожаную обувь и верхнюю одежду

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РЯЗАНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Минпромторг России планирует в 2018 году распространить маркировку товаров на кожаную обувь, а в 2019 году - на верхнюю одежду. Об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным по развитию легкой промышленности в РФ сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Аналогичный механизм [по маркировке продукции] в 2018 году мы планируем распространить на кожаную обувь, а с 2019 года внедрить маркировку верхней одежды, сорочек, костюмов, постельного и столового белья", - сказал министр.
Он напомнил, что первый проект по маркировке продукции для ее отслеживания на территории ЕврАзЭС был внедрен в прошлом году в отношении изделий из натурального меха.
По словам Мантурова, в министерстве не ожидали такого эффекта от этой меры. "До этого до 2015 года оборот продукции был в единицах - примерно 380 тыс. По единицам он увеличился в 12 раз. Мы даже в какой-то промежуток времени не успевали выдавать эти контрольные мерки. Если говорить о деньгах, то он вырос в шесть раз за этот период, и легальный оборот составил 55 млрд рублей", - рассказал министр.
В 2016 году в России для борьбы с контрафактом была введена единая система маркировки меховых изделий. В июле 2017 года Госдума продлила обязательную маркировку меховых изделий до 2019 года.