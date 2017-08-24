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РФ и Южная Корея подпишут документы о сотрудничестве в канун ВЭФ-2017

Экономика и бизнес
24 августа, 15:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Заседание состоится 4 сентября

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Россия и Южная Корея в рамках 16-го заседания совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству планируют подписать ряд документов о сотрудничестве, говорится в сообщении фонда "Росконгресс". Заседание состоится 4 сентября в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Сопредседателем с российской стороны выступит вице-премьер Юрий Трутнев, с корейской стороны - вице-премьер, министр планирования и финансов Ким Дон Ён.

"Официальные мероприятия комиссии будут включать пленарное заседание, переговоры в узком составе, консультации экспертов. Планируется подписание ряда документов о сотрудничестве", - отмечается в пресс-релизе.

Российско-корейская комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству была создана для развития взаимодействия в таких сферах, как торговля и инвестиции, энергетика и природные ресурсы, промышленность, предпринимательство, строительство, космос, наука и техника, образование, сельское хозяйство, охрана окружающей среды, культура, туризм. Предыдущее заседание комиссии состоялось в Сеуле 25 августа 2016 года.

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ВЭФ-2017
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Россия Республика Корея
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