РФ и Южная Корея подпишут документы о сотрудничестве в канун ВЭФ-2017

Найден новый источник парниковых газовСоциальная ответственность 24 августа, 15:54
Замруководителя ФАДН России Андрей Меженько влюбился в ТувуНовости партнеров 24 августа, 15:44
Аршавин: женщины не достигли того уровня, когда их игру можно было бы назвать футболомСпорт 24 августа, 15:38
Аршавин: болельщики должны поддерживать футбольную сборную, несмотря на результатыСпорт 24 августа, 15:30
"Спартак" оштрафован на 260 тыс. рублей по итогам матча с "Локомотивом"Спорт 24 августа, 15:18
Власти Подмосковья планируют увеличить финансовую поддержку в IT и промышленной сферахЭкономика и бизнес 24 августа, 15:16
Россиянка Темникова завоевала бронзу Универсиады в плавании на 200 м брассомСпорт 24 августа, 15:02
В центре Киева произошел взрывПроисшествия 24 августа, 14:58
Аршавин сообщил, что может завершить карьеру в нынешнем годуСпорт 24 августа, 14:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Россия и Южная Корея в рамках 16-го заседания совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству планируют подписать ряд документов о сотрудничестве, говорится в сообщении фонда "Росконгресс". Заседание состоится 4 сентября в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
Сопредседателем с российской стороны выступит вице-премьер Юрий Трутнев, с корейской стороны - вице-премьер, министр планирования и финансов Ким Дон Ён.
"Официальные мероприятия комиссии будут включать пленарное заседание, переговоры в узком составе, консультации экспертов. Планируется подписание ряда документов о сотрудничестве", - отмечается в пресс-релизе.
Российско-корейская комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству была создана для развития взаимодействия в таких сферах, как торговля и инвестиции, энергетика и природные ресурсы, промышленность, предпринимательство, строительство, космос, наука и техника, образование, сельское хозяйство, охрана окружающей среды, культура, туризм. Предыдущее заседание комиссии состоялось в Сеуле 25 августа 2016 года.