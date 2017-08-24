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Приобрести авто по госпрограммам льготного кредитования теперь можно более чем в 20 банках

Экономика и бизнес
24 августа, 17:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

К программам льготного кредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" присоединились: банки "Союз", "Снежинский", Тойота Банк, Экспобанк, РНКБ и банк "Санкт-Петербург"

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ расширило список банков, в которых можно получить льготный автокредит в рамках государственных программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Таким образом, сейчас кредиты по этим программам выдает 21 банк, сообщает пресс-служба министерства.

К программам льготного кредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" присоединились: банки "Союз", "Снежинский", Тойота Банк, Экспобанк, РНКБ и банк "Санкт-Петербург".

К программам льготного лизинга - "Российский тягач", "Российский фермер" и "Свое дело" - присоединились 12 компаний: ООО "Стоун-XXI", ООО "Абсолют Лизинг", АО "ЛК Европлан", ООО "РБ Лизинг", ООО "Сименс Финанс", ООО "ТрансЛизинг", ЗАО "Спецнефтетранс", АО "Интеза Лизинг", ООО "Аки-Лизинг-к", ООО "Бэлти-Гранд", АО "Облик" и АО "Оренбургская государственная лизинговая компания". Таким образом, в программах льготного лизинга принимают участие 53 лизинговые компании.

Ранее в Минпромторге ТАСС сообщили, что более 363 тыс. автомобилей было продано в России в рамках госпрограмм за первое полугодие 2017 года. По данным ведомства, в рамках льготного автокредитования было реализовано более 166 тыс. автомобилей, в рамках льготного лизинга - более 18 тыс. автомобилей. Эффект от реализации программы обновления парка составил более 211 тыс. проданных со скидкой автомобилей.

Программы "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль" заработали с июля текущего года. Они предполагают 10% скидку от стоимости автомобиля. По условиям программы, претендовать на эту скидку смогут лица, впервые приобретающие транспортное средство или имеющие двух и более несовершеннолетних детей. Автомобиль должен быть новым, произведенным в 2016-2017 годах. Стоимость приобретаемого автомобиля не может превышать 1,45 млн рублей, а максимальный срок действия кредитного договора - трех лет. Льготный кредит может быть выдан без первоначального взноса и распространяться в том числе на страховку автомобиля.

Кроме того, увеличится до 12,5% с прежних 10% скидка для программ "Свое дело", "Российский тягач" и "Российский фермер". Воспользоваться льготами по программам смогут субъекты малого и среднего бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители, а также граждане и организации, заключающие договор лизинга магистральных тягачей.

Как сообщили в пресс-службе Минпромторга, требования к автомобилям по новым программам не изменились по сравнению с действующими программами поддержки автопрома.

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