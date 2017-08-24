Участники ВЭФ-2017 обсудят "новую реальность" для Дальнего Востока

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Участники Восточного экономического форума (ВЭФ-2017), который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке, обсудят инвестиционный климат на Дальнем Востоке, экономику и здравоохранение региона, а также приоритетные области международного сотрудничества. Это следует из опубликованной расширенной программы форума.

Форум откроется приветствиями полпреда президента РФ на Дальнем Востоке, вице-премьера Юрия Трутнева, заместителя премьера Госсовета Китая Ван Яна, главы МИД Индии Сушмы Свараджа и члена политбюро Вьетнама Нгуена Ван Бина.

Тема ключевого мероприятия форума, на котором планируется выступление президента РФ Владимира Путина с докладом, обозначена как "Дальний Восток: создавая новую реальность". Модерировать пленарное заседание приглашен председатель крупнейшей частной компании Гонконга Hang Lung Properties Ронни Чичунг Чан. В рамках заседания также запланированы выступления президента Республики Корея Муна Чжэ Ина, президента Монголии Халтмаагийна Баттулги и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Программа форума будет состоять из пяти основных блоков, в рамках которых и пройдут дискуссии: "Дальний Восток - новое качество жизни, отвечая на вызовы", "Как делать бизнес на Дальнем Востоке", "Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше?", "Мы соседи: зарабатываем сотрудничая" и "Бизнес-диалог", в рамках которого заявлено обсуждение взаимодействия России с Японией, Китаем, Индией, Кореей и странами АСЕАН.

В дискуссиях на площадке ВЭФ-2017 примут участие помощник президента РФ Андрей Белоусов, вице-премьеры РФ Александр Хлопонин и Ольга Голодец, министр энергетики Александр Новак, глава Минсельхоза Александр Ткачев, глава МЧС Владимир Пучков, министр природных ресурсов Сергей Донской, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава ФТС Владимир Булавин, глава "Росатома" Алексей Лихачев, глава Ростуризма Олег Сафонов и председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс.

В числе участников форума также заявлены представители российских компаний и банков: глава ВЭБ Сергей Горьков, глава банка ВТБ Андрей Костин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, президент РЖД Олег Белозеров, глава "Русала" Олег Дерипаска, глава группы "Сумма" Зиявудин Магомедов, глава "Россетей" Олег Бударгин, гендиректор "Почты России" Николай Подгузов, глава РСПП Александр Шохин, президент "Ростелекома" Михаил Осеевский и другие.

В числе иностранных гостей - государственный министр промышленности и торговли Индии Нирмал Ситхараман, глава японской Mitsui Масами Иидзима, генеральный секретарь китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом Хэ Чжэньвэй, главный исполнительный директор банка JBIC Тадаси Маэда, председатель торгово-промышленной палаты Республики Корея (KCCI) Йонман Пак и другие.

Участие в ВЭФ-2017 подтвердили делегации 24 стран, в том числе КНР, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании и ФРГ. В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников, на форуме было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей и подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.

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