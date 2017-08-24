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В БКС опровергли рассылку сообщения ее сотрудником о проверке ЦБ в банке "Открытие"

Экономика и бизнес
24 августа, 20:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Мари Месропян

В пресс-службе "Открытия" ТАСС также заявили, что организация принимает меры, чтобы установить лицо, распространяющее недостоверную информацию

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МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Мари Месропян/. Инвесткомпания БКС и ее сотрудники не осуществляют рассылку писем клиентов о проблемах других финансовых компаний, заявил ТАСС управляющий директор БКС Андрей Алетдинов.

Ранее в соцсетях появился скриншот сообщения якобы от имени начальника отдела продаж брокерских продуктов "БКС Брокер" Виталия Шульги клиентам компании. В сообщении говорилось, что ЦБ РФ ведет масштабную проверку в банке "Открытие". "Это может быть чревато, поэтому, если вы размещаете средства в банке "Открытие", мы рекомендуем временно подстраховаться и перевести их в другой банк", - следовало из сообщении. Скриншот сообщения есть в распоряжении ТАСС.

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"Прежде всего, мы хотим заверить профессиональное сообщество, уважаемых коллег и наших клиентов, что мы выступаем за добросовестную конкуренцию и никогда не осуществляли и не собираемся осуществлять коммуникации подобного содержания", - подчеркнул Алетдинов.

В свою очередь в пресс-службе банка "Открытие" ТАСС заявили: "В рамках информационной атаки, которая ведется на крупные частные банки, мы столкнулись с целым рядом случаев, когда электронная почта и мессенджеры использовались для рассылки недостоверной информации о банках. В четверг клиент "Открытия" сообщил, что стал получателем подобной рассылки".

Банк принимает меры, чтобы установить лицо, распространяющее недостоверную информацию, по итогам чего будет приниматься решение об обращении в суд, добавили в пресс-службе.

По словам Алетдинова, БКС начала внутреннее расследование после получения информации от банка "Открытие". "По нашим данным, никаких рассылок данный сотрудник не осуществлял. Тем не менее при получении дополнительной информации из "Открытия" мы готовы продолжить расследование и до конца прояснить этот инцидент", - сказал он.

Алетдинов также подчеркнул, что распространение подобной информации "без установления факта подлинности письма наносит имиджевый ущерб, в том числе компании БКС, поэтому хотелось бы предостеречь коллег от преждевременных непроверенных публикаций".

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