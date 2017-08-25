Минпромторг РФ включил в свой реестр два промышленных кластера Татарстана

КАЗАНЬ, 25 августа. /ТАСС/. Минпромторг РФ включил в федеральный реестр строительный кластер и кластер строительных материалов и технологий Татарстана, сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства промышленности и торговли республики.

"Минпромторг России подтвердил включение строительного кластера Республики Татарстан (инициатор - ООО "Сувар Девелопмент") и кластера строительных технологий и материалов (инициатор - ООО "Ак Барс Девелопмент") в федеральный реестр промышленных кластеров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после включения в федеральный реестр татарстанские кластеры смогут возмещать до половины затрат, связанных с реализацией импортозамещающих инвестпроектов.

В пресс-службе добавили, что на рассмотрении для включения в реестр находятся еще три заявки промышленных кластеров республики. Среди них - машиностроительный кластер, камский машиностроительный промышленный кластер, промышленный кластер производителей медицинского инструмента и медицинской техники.

Кластер - это объединение производственных предприятий, имеющих функциональные и территориальные связи, а также ведущих деятельность в родственной отрасли.

Экономический эффект от создания кластера предполагает укрепление связей между производителями продукции, увеличение совокупной добавленной стоимости, совершенствование качества продукции и т. д.