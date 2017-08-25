Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минпромторг РФ включил в свой реестр два промышленных кластера Татарстана

Экономика и бизнес
25 августа, 16:23 UTC+3

После включения в федеральный реестр региональные кластеры смогут возмещать до половины затрат, связанных с реализацией импортозамещающих инвестпроектов

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 25 августа. /ТАСС/. Минпромторг РФ включил в федеральный реестр строительный кластер и кластер строительных материалов и технологий Татарстана, сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства промышленности и торговли республики.

"Минпромторг России подтвердил включение строительного кластера Республики Татарстан (инициатор - ООО "Сувар Девелопмент") и кластера строительных технологий и материалов (инициатор - ООО "Ак Барс Девелопмент") в федеральный реестр промышленных кластеров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после включения в федеральный реестр татарстанские кластеры смогут возмещать до половины затрат, связанных с реализацией импортозамещающих инвестпроектов.

В пресс-службе добавили, что на рассмотрении для включения в реестр находятся еще три заявки промышленных кластеров республики. Среди них - машиностроительный кластер, камский машиностроительный промышленный кластер, промышленный кластер производителей медицинского инструмента и медицинской техники.

Кластер - это объединение производственных предприятий, имеющих функциональные и территориальные связи, а также ведущих деятельность в родственной отрасли. 

Экономический эффект от создания кластера предполагает укрепление связей между производителями продукции, увеличение совокупной добавленной стоимости, совершенствование качества продукции и т. д.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Из-за сильного дождя под Петербургом подтопило несколько домов и улиц
2
В Австрии за создание преступной группировки задержаны девять чеченцев
3
Установлены личности погибших в ДТП с автобусом на Кубани
4
Генштаб ВС РФ: в Сирии появилась новая группировка более чем из 25 тыс. боевиков
5
АТОР: банкротство Ted Travel было ожидаемым
6
Россия и Сирия создали единую систему ПВО на территории республики
7
Минобороны: действия ИГ и "Джебхат ан-Нусры" говорят о террористах новой формации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама