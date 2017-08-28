Замминистра финансов назвал российскую банковскую систему абсолютно устойчивой

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российская банковская система абсолютно устойчива и будет работать стабильно независимо от судьбы тех ли иных банков.
Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала "Россия 24".
"Я считаю, что банковская система абсолютно устойчива. Почему я так считаю? Потому что комбинация целого ряда шагов и создание целого ряда институтов, которые были реализованы в последнее время, дают широкую возможность Центральному банку применять целый спектр мер", - сказал замминистра.
"Поэтому с точки зрения стабильности системы в целом я никаких рисков не вижу. Я считаю, что система будет работать стабильно независимо от судьбы тех или иных банков. В конечном итоге вся эта система настроена таким образом, чтобы обеспечить минимальные последствия для клиентов банков в случае, если у банка возникают проблемы", - добавил Моисеев.