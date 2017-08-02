Эксперты не ждут повторения истории "Югры"

МОСКВА, 2 августа. /корр. ТАСС Мария Степанова, Мария Румянцева/. Новых отзывов лицензий у крупных российских банков, подобных "Югре", ожидать не стоит.

Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты после заявлений первого зампреда ЦБ РФ Дмитрия Тулина о нынешнем состоянии банковской системы.

Банк "Югра", который входил в топ-30 по активам, лишился лицензии 28 июля. 10 июля в банк была введена временная администрация. Крах "Югры" стал крупнейшим случаем в истории по объему выплат вкладчикам из Агентства по страхованию вкладов: всего подлежит выплате 169,2 млрд руб. Как ранее сообщали в ЦБ, 90% кредитного портфеля "Югры" составляли кредиты бизнес-проектам собственников банка.

Комментируя ситуацию с банком, Тулин в интервью ТАСС заявил, что несмотря на продолжающийся процесс оздоровления банковского сектора, регулятор не ожидает в обозримом будущем отзыва лицензий у крупных, значимых банков. Тулин отметил, что слабые банки в финансовой системе РФ все еще сохраняются, но Банк России проводит "необходимое лечение". При этом первый зампред ЦБ подчеркнул, что на сегодня заметных банков с "безнадежной и опасной для общества" моделью ведения бизнеса, как у "Югры", не осталось.

Повторения не ждите

Подобные заявления Тулина о крупных кредитных организациях вызвали позитивную реакцию со стороны банковского экспертного сообщества. Глава Ассоциации региональных банков России, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также высказал мнение, что повторения примеров "Югры" в российской банковской системе больше не будет.

"После банка "Югра" некоторые недобросовестные лица начали распространять информацию про другие кредитные организации, но я могу вполне ответственно сказать, что из крупных финансовых институтов сейчас угрозы введения временной администрации не существует. Они вполне рабочие банки, и я думаю, что заявление Тулина говорило об этом. <…> И, в принципе, в системе не стоит ждать примеров, подобных "Югре", - сказал Аксаков ТАСС.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян назвал заявленную позицию регулятора по отношению к крупным банкам весьма мудрой. "Такие сигналы рынку очень важно подавать. Важно говорить, что мы диагностируем (рынок), будем решать возникающие проблемы с собственниками банков, менеджментом. Именно в такой тональности надо разговаривать с рынком", - добавил глава АРБ в беседе с корреспондентом ТАСС.

Бережный подход к слабым игрокам

Однако говорить о том, что на рынке не осталось слабых банков, пока не приходится, отмечает как сам Тулин, так и опрошенные ТАСС эксперты. "Слабые банки, ведущие рисковую политику и кредитующие бизнес акционеров, на рынке есть однозначно", - утверждает старший директор агентства Fitch Ratings Александр Данилов.

По словам заместителя директора группы "Финансовые институты" S&P Global Ratings Романа Рыбалкина, проблемы ряда банков обострили снижение цен на нефть и девальвация рубля в 2014 году, а также последовавший рост процентных ставок. "Не всем участникам рынка удалось в полной мере восстановить бизнес-модель", - поясняет он.

Сегодня кредитование связанных сторон нередко встречается во многих кредитных организациях, считают эксперты. Так, старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова напоминает, что ЦБ при вводе норматива, ограничивающего кредитование связанных сторон 20% капитала банка, на первых порах допустил ряд послаблений (расчет норматива отдельно по каждому акционеру банка, возможность уменьшения суммы кредитов связанным сторонам на сумму высококачественного ликвидного обеспечения и пр.). "Это может свидетельствовать о том, что регулятор не уверен, что все банки без исключения, в том числе те, которым отзыв лицензии совершенно не грозит, смогут незамедлительно обеспечить выполнение данного норматива", - рассуждает Ульянова.

Аналитики высказали мнение, что ЦБ рассчитывает на то, что акционеры оставшихся проблемных банков будут в состоянии оказать им поддержку и исправить ситуацию. "Но если этого не случится, и регулятору все же придется вмешаться, то делать он это будет осторожно, чтобы избежать эффекта домино", - считает Данилов.

Экономия для всех

При этом процесс выделения средств будет более избирательным, чем в 2014-2015 годах. "Не исключено, что в случае ряда банков выгода от санации может оказаться меньше ущерба экономике от отзыва лицензии", - подтверждает Рыбалкин.

Наряду с введением нового механизма санации через Фонд консолидации банковского сектора будет набирать популярность механизм финансового оздоровления с использованием bail in. "Государство хочет снизить собственные издержки на оздоровление. Фактически санация, основанная на bail in, - это равноценно дефолту для крупнейших кредиторов кредитной организации, так как условия, на которых он может вернуть свои средства, существенно изменяются, а сроки продлеваются на много лет вперед", - говорит младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Людмила Кожекина.

Таким образом, процесс "удаления" мелких слабых банков продолжится, но рынок не заметит их исчезновения, отмечают эксперты.