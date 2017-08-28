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"Газпром" обжалует решение украинского суда о взыскании $6,7 млрд штрафа

Экономика и бизнес
28 августа, 14:21 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 28, августа. /ТАСС

В Высшем хозяйственном суде Украины также сообщили, что компания при подаче документов нарушила статьи хозяйственного процессуального кодекса

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КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. "Газпром" подал заявление в Высший хозяйственный суд Украины с требованием пересмотреть решение о взыскании 172 млрд гривен ($6,7 млрд) штрафа и пени, наложенных на компанию Антимонопольным комитетом страны (АМКУ).

Об этом говорится в постановлении суда от 15 августа, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

Однако, как следует из постановления, при подаче документов "Газпром" нарушил статьи хозяйственного процессуального кодекса Украины.

"Обосновывая свое заявление о пересмотре постановления Высшего хозяйственного суда Украины, заявитель в тексте заявления отмечает постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 10 марта 2017 по делу, копии которой к заявлению не приложены, - сказано в тексте. - Предоставить публичному акционерному обществу "Газпром" срок для устранения недостатков до 29 августа 2017 года. В случае невыполнения в установленный срок требований этого постановления заявление будет возвращено заявителю".

В феврале 2016 года Антимонопольный комитет Украины принял решение наложить на "Газпром" штраф в 85,9 млрд гривен (около $3,36 млрд) из-за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. Впоследствии АМКУ насчитал 100-процентную пеню на 85,9 млрд гривен штрафа. В декабре 2016 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск АМКУ относительно принудительного взыскания штрафа и пени с "Газпрома" в сумме 172 млрд гривен.

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