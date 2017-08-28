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Соглашение о финансировании дальневосточного фонда высоких технологий подпишут на ВЭФ

Экономика и бизнес
28 августа, 14:58 UTC+3 ТАСС

Фонд будет создан Роснано совместно с Российской венчурной компанией и Фондом развития Дальнего Востока

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ТАСС, 28 августа. Подписание соглашения о финансировании Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий состоится в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Росконгресса.

"В рамках третьего Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 6-7 сентября, пройдет церемония подписания основных условий финансирования Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий. Целевой размер фонда составит 10 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Фонд будет создан Роснано совместно с Российской венчурной компанией и Фондом развития Дальнего Востока. Он будет предоставлять заемное финансирование дальневосточным компаниям, развивающим перспективные технологии, финансировать проекты, связанные с трансфером технологий из- за рубежа, расширением и модернизацией производства технологичной продукции.

"Создаваемый механизм должен способствовать развитию инновационной системы на Дальнем Востоке и расширению внедрения новых технологий", - отметили в пресс-службе. В целевую аудиторию фонда сейчас входят около 30 компаний.

"Мы с нашими партнерами планируем развивать на Дальнем Востоке такие направления как ядерная медицина и нанобиофармацевтика, возобновляемая энергетика..., новые композитные материалы, которые будут использоваться в авиакосмических производствах, в том числе в производстве беспилотных летательных аппаратов, а также машиностроение и робототехника", - сказал председатель правления Роснано Анатолий Чубайс, которого цитирует пресс-служба.

О форуме

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Участие в нем подтвердили делегации 24 стран, в том числе КНР, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, ФРГ. В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников, для участия в нем было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей. На форуме было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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