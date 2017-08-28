Началось заселение первого завершенного долгостроя "СУ-155" в Москве

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Порядка 400 участников долевого строительства обанкротившейся компании "СУ-155" с 28 августа начали въезжать в свои квартиры в завершенном долгострое в районе Фили-Давыдково в Москве. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба банка "Российский капитал", который финансировал окончание строительства.

"Сегодня начинается процедура заселения жилого многоквартирного дома по адресу: район Фили-Давыдково, квартал 69, корп. 2. Ключи от своих квартир получат 382 участника долевого строительства", - говорится в сообщении.

Указанный дом компания "СУ-155" строила без оформления необходимой разрешительной документации в рамках комплексной застройки квартала 69 района Фили-Давыдково. По этой причине, несмотря на высокую степень готовности, у застройщика возникли затруднения при получении документов на ввод дома в эксплуатацию.

На завершение работ банк "Российский капитал" выделил 289,7 млн рублей. Жилой дом ввели в эксплуатацию в конце июля 2017 года. Договор на обслуживание дома заключен с управляющей компанией "Фортъ", добавили в пресс-службе.

Компания "СУ-155" через жилищные кооперативы вела строительство многоквартирных домов по шести адресам в Москве: в Новых Черемушках, Северном Чертаново, Фили-Давыдково, Нагатино-Садовниках и в Щербинке. Пострадавшими участниками строительства объектов "СУ-155" в столице признаны более 1,6 тыс. человек.

Финансовые проблемы "СУ-155" усугубились в ноябре 2014 года. Компания приостановила строительство нескольких крупных жилых комплексов на территории Москвы, Московской области и в других регионах. В отношении "СУ-155" поданы десятки исков о банкротстве. О том, что финансовым оздоровлением "СУ-155" займется банк "Российский капитал", было объявлено в конце 2015 года.