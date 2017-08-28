ВЭБ видит преимущества России перед другими странами в развитии технологии блокчейн

КАЗАНЬ, 28 августа. /ТАСС/. Внешэкономбанк (ВЭБ) считает, что у России есть ряд преимуществ перед другими странами в развитии технологии блокчейн. Об этом сообщила журналистам директор департамента развития блокчейн технологий ВЭБ Анастасия Тюрина в ходе конференции "Блокчейн: новая нефть".

"Возможности [для развития технологии блокчейн] в России однозначно больше, чем у большинства других стран, начиная от того, что количество программистов, школ, в которых растут компании, у нас высокий процент, и здесь есть достаточно высокий потенциал. Второй момент - это сильное стартаперское движение. <…> Здесь появляется новая тема, которая очень актуальна, которая полностью меняет возможность привлечения инвестиций в проекты, то есть это гораздо более быстрый выход на прямые деньги. Здесь есть очень мощный заряд, надо встать вовремя", - сказала она.

Тюрина отметила, что пока вопрос правового регулирования технологии блокчейн и продуктов на его основе в России неясен, однако "вопрос правового регулирования поля - это всего лишь вопрос времени".

Конференция "Блокчейн: новая нефть России" проходит в Иннополисе (Татарстан) 27-29 августа. На ней руководители высокотехнологичных компаний, представителей органов государственной власти и разработчиков обсуждают актуальные проблемы блокчейн-технологии в мире, варианты развития бизнес сценариев в этой сфере, возможность структурных изменений в законодательстве.

Блокчейн - технология распределенного реестра, или децентрализованная база данных. На ее основе работают криптовалюты, в том числе bitcoin. Главное свойство блокчейн - неизменяемость. Внесенные в базу сведения о сделке нельзя ни удалить, ни отредактировать, так как даже незначительная правка требует огромных вычислительных ресурсов.