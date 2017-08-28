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ВЭБ разрабатывает проекты на основе блокчейна для "Роснефти" и НПФ

Экономика и бизнес
28 августа, 18:49 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 28, августа. /ТАСС

По данным организации, всего в госсекторе ВЭБ приступил к реализации пяти-шести пилотных проектов на основе такой технологии

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© Александр Рюмин/ТАСС

КАЗАНЬ, 28 августа. /ТАСС/. Внешэкономбанк разрабатывает проекты на основе технологии блокчейн для негосударственных пенсионных фондов, Росреестра и "Роснефти". Об этом сообщила журналистам в понедельник в рамках конференции "Блокчейн: новая нефть России" в Казани директор департамента развития блокчейн-технологий ВЭБ Анастасия Тюрина.

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"Укрупненно я могу сразу сказать, что это [сферы внедрения технологии блокчейн, которые рассматривает рабочая группа при правительстве в качестве первоочередных] - сфера государственного управления. Первые проекты - это негосударственные пенсионные фонды, Росреестр и ряд госкорпораций, например "Роснефть". Это часть специфичных сделок по трансграничным расчетам, по отслеживанию наших экспортных сделок, потому что это стратегически значимые для страны вопросы по экспорту природных ресурсов. Они [проекты] в разработке", - сказала Тюрина, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Как сообщалось, ВЭБ весной этого года направил в Минэкономразвития пилотный проект по применению технологии блокчейн на базе Росреестра.

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По словам Анастасии Тюриной, всего ВЭБ приступил к реализации пяти-шести пилотных проектов на основе технологии блокчейн в госсекторе. "ВЭБ как институт развития уполномочен реализовывать пилотные проекты [на технологии блокчейн] как раз в сфере госуправления. Мы как раз сейчас начинаем пять-шесть пилотных проектов и первый из заказчиков - это Росреестр", - добавила Тюрина.

Первый в России центр компетенций по исследованию блокчейн-технологий был создан во второй половине июля на базе Московского института стали и сплавов. Как ранее сообщали в пресс-службе Внешэкономбанка, основной задачей центра станет консолидация знаний об инновационных технологиях, развитие платформ для их использования в государственных организациях, обучение специалистов и популяризация знаний и идей.

"Центр создан еще во второй половине июля и основной состав сейчас в стадии сбора. Я думаю, что первые результаты будут в середине сентября [по пилотному проекту по применению технологии блокчейн на базе Росреестра], там уже первые пилоты и по "Роснефти", например, релиз тоже планируется где-то в этом периоде", - добавила она.

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