Власти Марий Эл рассчитывают восстановить авиасообщение в аэропорту Йошкар-Олы

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ЙОШКАР-ОЛА, 29 августа. /ТАСС/. Новое руководство Марий Эл ищет решение, которое помогло бы восстановить авиасообщение в аэропорту Йошкар-Олы, прерванное в начале 2016 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС врио главы Марий Эл Александр Евстифеев.
"Аэропорт Йошкар-Олы можно реанимировать. Мы продолжаем поддерживать его в рабочем состоянии, обновляем документацию, вернулись к теме лицензирования", - сказал он.
Евстифеев добавил, что доходы аэропорта должны составлять не менее 80 млн рублей в год. "Эта сумма необходима на покрытие эксплуатационных затрат, зарплату сотрудникам, диспетчерскую службу, поддержание в техническом состоянии взлетно-посадочной полосы, сигнального оборудования. Но перевозками пока даже приблизительно ничего подобного не набирается", - пояснил он.
Одним из ключевых вопросов в развитии аэропорта остается слабый пассажиропоток. "Населения в республике - около 700 тыс. человек, большая часть его малоподвижна, средняя зарплата - порядка 20-25 тыс. рублей в месяц. Особо не наездишься, не налетаешься. Чтобы у людей появились деньги и возможность путешествовать, нужны, в том числе, инвесторы, которые станут развивать производство, создавать рабочие места", - отметил Евстифеев.
С 1 января 2016 года, как сообщала "Российская газета", аэропорт Йошкар-Олы перестал принимать и отправлять самолеты из-за отсутствия перевозчиков, желающих выполнять рейсы. В 2017 году планировалась организация авиационных перевозок по направлениям в Москву и Крым, но перевозчиков до сих пор не нашлось.