В 2016 году трудовые мигранты перевели из ФРГ крупнейшую сумму в истории Германии

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ТАСС, 28 августа. Работающие в Германии мигранты в 2016 году перевели на родину €4,2 млрд, что стало крупнейшей суммой со времен объединения страны в 1990 году. О рекорде сообщил в понедельник журнал Wirtschaftswoche со ссылкой на данные германского федерального банка.
Согласно приведенной информации, по сравнению с прошлым годом объем переведенных средств увеличился на €0,7 млрд. При этом больше денег было переведено в Турцию - около €0,8 млрд. Издание отмечает, что это число не меняется уже долгие годы.
При этом сумма переводов в Сирию за год выросла почти в четыре раза - с €18 млн до €67 млн.