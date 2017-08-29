Приморье на ВЭФ планирует подписать 40 соглашений более чем на 200 млрд рублей

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ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Приморский край на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) намерен подписать около 40 соглашений на сумму более 200 млрд рублей, одним из крупнейших должен стать проект строительства международных транспортных коридоров (МТК) "Приморье-1" и "Приморье-2", сообщает во вторник пресс-служба администрации края.
"Около 40 соглашений планирует подписать Приморский край с инвесторами в ходе третьего Восточного экономического форума, который пройдет на острове Русский 6-7 сентября. <...> Отмечено, что в этом году общий объем инвестиций по уже подготовленным проектам соглашений составляет более 200 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Одним из крупнейших, отмечает пресс-служба, станет проект строительства международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2", который планируется реализовать совместно с китайской строительной корпорацией "Гуанда". По данным Инвестиционного агентства Приморского края, подготовившего проект соответствующего соглашения, сумма инвестиций по проекту составляет 187,5 млрд рублей.
Правительство России утвердило концепцию развития МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" в декабре прошлого года в рамках договоренности глав государств России и Китая о сопряжении Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути. Транспортные коридоры проходят через территорию Свободного порта Владивосток и соединяют китайские провинции Хэйлунцзян и Цзилинь с морским портами Приморского края.
Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.