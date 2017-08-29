Кабмин РФ утвердил порядок контроля за реализацией проектов, финансируемых из средств ФНБ

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил правила мониторинга и контроля за реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, финансируемых из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Соответствующее постановление опубликовано во вторник на сайте правительства.
"Правила устанавливают цели, задачи и порядок мониторинга реализации проектов, которые включены в перечень, утвержденный распоряжением правительства <…>, и контроля целевого использования средств ФНБ для финансирования проектов", - говорится в справке к распоряжению.
Утвержденными правилами, в частности, предусматривается, что при выявлении фактов нецелевого использования средств фонда, финансирование проекта может быть полностью прекращено. В справке отмечается, что основными задачами мониторинга станет сбор и анализ информации о ходе реализации проекта, контроль за целевым использованием средств ФНБ, выявление рисков проекта.
"По итогам проведенных плановых и внеплановых выездных мероприятий Минэкономразвития будет формировать сводный доклад за отчетный год и направлять его в правительство, Минфин, Счетную палату и Росфинмониторинг", - добавили в правительстве.