Инвестиции в основной капитал Петербурга вырастут до 615,6 млрд рублей в 2017 году

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал в Санкт-Петербурге по итогам 2017 года вырастут на 5,7% и составят 615,6 млрд рублей. Такой прогноз представил во вторник на заседании городского правительства и. о. главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.
"По итогам 2017 года объем инвестиций составит 615,6 млрд руб. В прогнозном периоде ожидается сохранение инвестиционного спроса и инвестиционной активности", - сказал Москаленко.
По итогам 2016 года объем инвестиций составил 582,3 млрд рублей.
По словам Москаленко, в первом полугодии объем инвестиций в основной капитал Петербурга составил почти 250 млрд руб. В структуре инвестиций преобладали вложения в деятельность по операциям с недвижимым имуществом, транспортировку и хранение продукции, госуправление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение. Доля инвестиций в обрабатывающие производства в первом полугодии составила 14,4%, особый рост отмечен в производстве лекарственных средств, изделий из кожи и производстве напитков.
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко отметил, что принятые ранее меры по поддержке реального сектора экономики и инвесторов дали положительный результат. "Нам необходимо этот курс выдерживать дальше, искать новые формы поддержки инвесторов и инновационных производств. Такая работа проводится, но ее надо активизировать", - подчеркнул он.