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Орешкин: рост ВВП в августе превысит 2%

Экономика и бизнес
29 августа, 11:40 UTC+3

По итогам года показатель также будет выше 2%, отметил министр экономического развития

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ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития ожидает, что рост ВВП России в августе ускорится и превысит 2%. Кроме того, по итогам года рост показателя также превысит прогнозируемые ранее 2%. Об этом заявил журналистам глава министерства Максим Орешкин.

"Мы ожидаем, что рост уже в августе вернется к отметке выше 2%, и в целом по году мы получим значение выше 2%", - сказал он.

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Персоны
Орешкин, Максим Станиславович
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