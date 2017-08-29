Орешкин: рост ВВП в августе превысит 2%

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития ожидает, что рост ВВП России в августе ускорится и превысит 2%. Кроме того, по итогам года рост показателя также превысит прогнозируемые ранее 2%. Об этом заявил журналистам глава министерства Максим Орешкин.

"Мы ожидаем, что рост уже в августе вернется к отметке выше 2%, и в целом по году мы получим значение выше 2%", - сказал он.