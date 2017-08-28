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Рост ВВП России в июле замедлился до 1,5% в годовом выражении

Экономика и бизнес
28 августа, 14:09 дата обновления: 28 августа, 14:34 UTC+3

В Минэкономразвития отметили, что замедление темпов роста экономики не означает смену позитивного тренда

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Рост ВВП России в июле в годовом выражении составил 1,5% против 2,9% в июне, говорится в "Картине экономики" Минэкономразвития. Некоторое охлаждение экономической активности в России в июле по сравнению со II кварталом не следует интерпретировать как смену позитивного тренда, отмечает министерство.

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Вклад в замедление роста по сравнению с показателями апреля - июня внесла более слабая динамика промышленности, торговли и сельского хозяйства, которая была отчасти компенсирована увеличением темпов роста в строительстве.

"Июльские данные вряд ли стоит интерпретировать как смену позитивного тренда", - указывает Минэкономразвития.

Несмотря на июльское снижение динамики, министерство прогнозирует возможное ускорение роста промышленного производства уже в августе.

"Опережающие индикаторы производственной активности в промышленности свидетельствуют о возможном ускорении роста промышленности в августе", - говорится в материалах ведомства. Окончательную нормализацию производственной активности министерство ожидает в ближайшие месяцы, после окончания действия временных факторов.

Инвестиции

Восстановление инвестиций во втором полугодии 2017 года , по оценкам МЭР, продолжится более умеренными темпами.

"По оценкам Минэкономразвития, во второй половине года восстановление инвестиций продолжится более умеренными темпами за счет исчерпания эффекта компенсационного роста", - говорится в документе.

При этом ведомство ожидает сохранения положительной динамики инвестиций в месячном выражении в оставшуюся часть года, однако министерство полагает, что годовые темпы роста инвестиций несколько снизятся за счет исчерпания эффекта низкой базы начала 2016 года. "При этом с учетом успешного первого полугодия динамика инвестиций за год может существенно превысить текущий прогноз Минэкономразвития (2,0%)", - уточняется в материалах МЭР.

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