МВФ подтвердил восстановление экономики России в 2017 году

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил в понедельник свой апрельский прогноз о постепенном восстановлении экономики России в 2017 году. Об этом говорится в распространенном июльском бюллетене "Перспектив развития мировой экономики" организации, подготовленном к его выездному годовому собранию в Куала-Лумпуре (Малайзия).

"Экономика Российской Федерации, по прогнозу, будет постепенно восстанавливаться в 2017 году, в соответствии с апрельским прогнозом", - говорится в документе.

В организации также подчеркнули, что базовая инфляция "в основном стабильна в странах с формирующимся рынком, а в нескольких из них, таких как Бразилия и Россия, она значительно снизилась".

Ранее эксперты Фонда прогнозировали в нынешнем году в России реальный рост ВВП на уровне 1,4%, причем в перспективе такие же цифры ожидаются и в 2018 году, учитывая более стабильные цены на нефть и смягчение финансовых условий. Причем дальнейший рост, по их данным, обусловлен прогнозами продолжения стабилизации цен на нефть и их ростом, восстановлением реальных зарплат, стабилизацией банковской системы и ростом прибыли предприятий.

Прогноз цен на нефть

МВФ снизил свой прогноз цен на нефть в 2017-2018 гг. до $51,9 и $52 в связи с высокими уровнями запаса ресурса в США.

"Цены на нефть снизились вследствие высоких уровней запасов добытой нефти в США и увеличения предложения, - отмечается в документе. - Средняя цена нефти в долларах США за баррель составляла $42,8 в 2016 году. Предполагаемая цена, основанная на фьючерсных рынках [по состоянию на 1 июня 2017 года], составляет $51,9 в 2017 году и$ 52 в 2018 году".

Ранее в Фонде исходили из того, что в 2017-2018 годах цены на нефть останутся на уровне около $55 за баррель. Специалисты также подчеркнули, что "если недавнее снижение цен на нефть сохранится, это может дополнительно ухудшить перспективы экспортеров нефти в регионе" Ближнего Востока, Северной Африки, Афганистана и Пакистана.

"Среди развивающихся стран с низкими доходами экспортерам биржевых товаров в основном требуются значительные корректировки для устранения макроэкономических дисбалансов, а для экспортеров топлива эта задача усложняется долговременным снижением цен на нефть", - указали в МВФ.

Рост мировой экономики

МВФ констатирует продолжение ускорения роста мировой экономики и мирового объема производства на 3,5% в 2017 году и 3,6% в 2018 году при 3,2% в прошлом году.

"Ускорение мирового роста продолжается в соответствии с прогнозом апрельского бюллетеня: мировой объем производства, как предполагается, вырастет на 3,5% в 2017 году и 3,6% в 2018 году, - отмечается в документе. - При этом за неизменными прогнозами мирового роста скрываются некоторые отличия вклада в общий рост на уровне стран".

Так, в США прогнозируемый рост экономики будет ниже, чем оценивалось в апреле, "прежде всего ввиду предположения, что налогово-бюджетная политика в дальнейшем будет менее расширительной, чем ранее ожидалось". Экономический рост был также пересмотрен в сторону повышения в Японии и особенно в зоне евро, где "непредвиденные повышения активности в конце 2016 и начале 2017 годов указывают на уверенную динамику".

"Прогнозы роста в Китае также были повышены с учетом высоких показателей первого квартала 2017 года и ожиданий продолжения бюджетной поддержки. Инфляция в странах с развитой экономикой остается сдержанной и в целом ниже целевых показателей; инфляция также снижается в ряде стран с формирующимся рынком, включая Бразилию, Индию и Россию", - говорится в документе.

В странах с развитой экономикой рост в 2017 году составит 2%, в 2018 - 1,9%. В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах этот показатель составит 4,6% в 2017 году и 4,8% в 2018 году.

Риски экономического роста

МВФ также выделяет и риски "для восстановления экономики, особенно в среднесрочной перспективе". Среди них выделяется "сохраняющаяся неопределенность относительно политики", в том числе "переговоры об отношениях после Brexit" и "налогово-бюджетная политика и регулирование в США". Специалисты также указывают на такие факторы финансовой напряженности, как "рост кредита в Китае, денежно-кредитная политика США, стабильность банков зоны евро и свертывание финансового регулирования". МВФ также указывает и на такие неэкономические факторы, как "геополитическая напряженность, внутренние политические разногласия, низкое качество управления и коррупция", а также изоляционистскую политику - "протекционизм и недостаточные рыночные реформы, препятствующие достижению всеобъемлющего роста".

"Риски относительно прогноза мирового роста в ближайший период представляются в целом сбалансированными, однако они по-прежнему смещены в сторону снижения темпов роста в среднесрочной перспективе", - считают в организации.

Среди приоритетных направлений для директивных органов в решении среднесрочных задач авторы доклада выделяют содействие глобальному сотрудничеству и свободной и справедливой торговле, укрепление динамики экономического роста посредством мер налогово-бюджетной, денежно-кредитной и структурной политики, обеспечение более инклюзивного экономического роста и создание экономического роста устойчивым и сбалансированным путем повышения производительности, снижения чрезмерных внешних сальдо и адаптации к низким ценам на нефть.

"Ввиду низкой базовой инфляции и ограниченного давления на заработную плату, следует придерживаться параметров политики, соответствующих повышению инфляционных ожиданий согласно целевым показателям, устранению разрывов объема производства и, в соответствующих случаях, внешнему перебалансированию, - рекомендуют специалисты. - Реформы для повышения потенциального объема производства имеют насущное значение во всех странах, а медленный рост совокупного объема производства делает еще более актуальной задачу широкого распределения результатов роста среди групп с различными уровнями дохода. Во многих странах необходимо тщательно отслеживать риски для финансовой стабильности. Экспортерам биржевых товаров следует продолжать процесс адаптации к снизившимся уровням доходов наряду с постепенной диверсификацией своих источников роста".