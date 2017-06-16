МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Банк России повысил прогноз темпов роста ВВП в 2017 году до 1,3-1,8% с 1-1,5%. Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Продолжается восстановление экономической активности. Наряду с ростом инвестиций и промышленного производства, увеличивается потребление домашних хозяйств. В настоящее время умеренный рост потребительских расходов не создает инфляционного давления в условиях увеличения предложения товаров и услуг. С учетом текущих восстановительных тенденций Банк России повысил прогноз темпов роста ВВП до 1,3-1,8% в 2017 году", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

При этом в регуляторе отмечают, что экономический рост приближается к потенциальному уровню. "Одним из ограничений является ситуация на рынке труда, где уже наблюдаются признаки дефицита кадров в отдельных сегментах. В дальнейшем темп роста ВВП выше 1,5-2% в год будет достижим при условии проведения структурных преобразований", - говорится в релизе ЦБ РФ.

Курс рубля и инфляция

Инфляция в России несколько ускорилась и по состоянию на 13 июня составила 4,2%, сообщается в пресс-релизе ЦБ.

"Продовольственная инфляция остается на относительно низком уровне, хотя в настоящее время в связи с исчерпанием запасов прошлого урожая наблюдается повышение годовых темпов роста цен на плодоовощную продукцию. На этом фоне произошло ожидаемое краткосрочное повышение годовой инфляции, которая, по оценке на 13 июня, составила 4,2%", - отмечается в сообщении регулятора.

Регулятор отмечает, что влияние курса рубля на изменение инфляции в РФ постепенно уменьшается.

"Существенный вклад в замедление роста потребительских цен с начала текущего года вносило укрепление рубля. Влияние данного фактора на динамику инфляции постепенно уменьшается на фоне относительно стабильного валютного курса", - говорится в сообщении.

Годовая инфляция в мае составила 4,1%, сохраняясь вблизи целевого уровня. На 13 июня показатель составил 4,2%, это было ожидаемое краткосрочное повышение, которое произошло на фоне повышения годовых темпов роста цен на плодоовощную продукцию в связи с исчерпанием запасов прошлого урожая.

Инфляционные ожидания населения населения и бизнеса существенно снизились, отмечается в сообщении ЦБ.

"Однако эта тенденция может временно приостановиться на фоне сезонного повышения цен на отдельные виды плодоовощной продукции, к динамике которых наиболее чувствительны инфляционные ожидания. Для закрепления инфляции вблизи 4% необходимо дальнейшее снижение инфляционных ожиданий", - считает регулятор.

Налоговый маневр

При этом сообщается, что среднесрочные инфляционные риски сохраняются на повышенном уровне: в частности, ускорить инфляцию может предполагаемое проведение налогового маневра.

"Возможное проведение налогового маневра может привести к временному ускорению инфляции", - говорится в сообщении ЦБ.

Ранее Минфин РФ предложил рассмотреть возможность налогового маневра, в рамках которого предусматривается снижение страховых взносов до 22% и увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% при одновременном сохранении существующих льгот по НДС.

Кроме того, отмечает ЦБ РФ, повышенные среднесрочные риски связаны с дальнейшей динамикой цен на нефть, которые после продления соглашения об ограничении добычи странами- экспортерами начали формироваться на уровне ниже ожидаемого. Второй фактор - дефицит трудовых ресурсов: "усиление структурного дефицита трудовых ресурсов может привести к значимому отставанию темпов роста производительности труда от роста заработной платы", считают в ЦБ. Кроме того, источником инфляционного давления может стать изменение модели поведения домашних хозяйств, которые проявляют все меньше склонности к сбережению. Также сохраняется чувствительность инфляционных ожиданий к изменению цен на отдельные группы товаров и услуг и курсовой динамике.

Инфляция и цены на нефть

Вместе с тем краткосрочные инфляционные риски, связанные с динамикой цен на нефть, снизились в связи с продлением соглашения об ограничении добычи, говорится в сообщении ЦБ.

Вместе с тем в это время года проявляются краткосрочные риски, связанные с ожидаемым урожаем, его влиянием на цены продовольственных товаров и инфляционные ожидания, отмечает регулятор.

"С учетом этих факторов потребуется сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий в течение длительного времени для закрепления инфляции вблизи целевого уровня", - подытожил ЦБ.

Вместе с тем инфляционные риски, связанные с изменением цен на нефть, снизились после продления соглашения об ограничении добычи странами - экспортерами, сообщает Банк России.

"Краткосрочные инфляционные риски, связанные с динамикой цен на нефть, снизились в связи с продлением соглашения об ограничении добычи нефти странами - экспортерами", - говорится в сообщении ЦБ.

Вместе с тем традиционно в это время года проявляются краткосрочные риски, связанные с ожидаемым урожаем, его влиянием на цены продовольственных товаров, и инфляционными ожиданиями, отмечает регулятор.

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п. п., до 9%. ЦБ РФ отмечает сохранение инфляции вблизи целевого уровня, продолжающееся уменьшение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. По оценке регулятора, краткосрочные инфляционные риски снизились, в то же время на среднесрочном горизонте они сохраняются. Для поддержания инфляции вблизи целевого значения 4% Банк России обещает продолжить проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики.