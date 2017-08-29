ВЭБ и Ethereum foundation займутся подготовкой специалистов в области блокчейна

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КАЗАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Внешэкономбанк и Ethereum foundation подписали соглашение о партнерстве, предусматривающее, в том числе, сотрудничество в области блокчейна и подготовку специалистов для этой сферы. Соответствующий документ был подписан на площадке конференции "Блокчейн: новая нефть России".
Свои подписи под документом поставили основатель Ethereum foundation, главный архитектор платформы Ethereum Виталик Бутерин и глава Внешэкономбанка Сергей Горьков.
Соглашение предусматривает партнерство в реализации проектов с использованием блокчейна и платформы Ethereum, формирование экспертного сообщества по платформе Ethereum, а также совместную разработку и проведение образовательных программ для подготовки специалистов на базе Центра компетенций блокчейн Внешэкономбанка.
"Сотрудничество Ethereum и ВЭБ дает уникальную возможность заниматься исследованиями и разработкой по применению технологии блокчейн для государственного администрирования и ускорить процесс адаптации этой технологии для государственных организаций РФ", - отметил Бутерин.
В рамках конференции "Блокчейн: новая нефть России" ВЭБ также подписал соглашения о сотрудничестве и подготовки образовательных программ в области блокчейна с Казанским ИТ- парком, университетом Иннополис и банком "АК Барс".
Ethereum - открытая платформа для создания на базе блокчейн-технологии децентрализованных онлайн-сервисов, работающих на базе умных контрактов. Был предложен основателем журнала Bitcoin Magazine Виталиком Бутериным в конце 2013 года, сеть была запущена 30 июля 2015 года. Интерес к платформе проявляют крупнейшие российские компании, включая ВЭБ и Сбербанк.