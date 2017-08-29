Счетная палата выявила 19 млрд рублей госдолга Марий Эл

ЙОШКАР-ОЛА, 29 августа. /ТАСС/. Рабочая группа Счетной палаты РФ, которая проверяла эффективность расходования бюджетных средств в Марий Эл, выявила, что госдолг республики превышает 19 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства республики.

Ранее Министерство финансов республики сообщало, что на 1 августа 2017 года достиг 14,5 млрд рублей.

"До проверки Счетной палаты госдолг республики официально составлял порядка 14 млрд рублей. Но специалисты ведомства выявили, что реальный размер госдолга составляет 19 млрд рублей", - рассказали в пресс-службе.

Как отметил ранее во вторник в интервью ТАСС врио главы Марий Эл Александр Евстифеев, республика досталась ему с долгами. Он рассказал, что консолидированный бюджет региона формируется примерно поровну: из 26 млрд рулей в год 12-13 млрд рублей - вклад республики и почти столько же - дотации федерального центра.

В июне этого года рабочая группа Счетной палаты РФ прибыла в Марий Эл для проверки эффективности расходования регионом бюджетных средств. Рабочая группа ведомства проконтролировала весь социально-экономический блок: под проверку попали такие сферы как образование, здравоохранение, культура, строительство и ЖКХ. Ранее Евстифеев назвал состояние республики "предбанкротным".