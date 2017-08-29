Счетная палата выявила 19 млрд рублей госдолга Марий Эл

Первые в России отделы по подготовке к армии откроют в челябинских школах в сентябреОбщество 29 августа, 16:54
Дроны помогут сажать деревья в МьянмеСоциальная ответственность 29 августа, 16:42
Состав сборной России на чемпионат мира по спортивной гимнастике определен на 80%Спорт 29 августа, 16:41
Показатели выбросов половины дизельных автомобилей заниженыСоциальная ответственность 29 августа, 16:33
Футболист "Рубина" Лестьенн не перейдет в "Спартак"Спорт 29 августа, 16:26
Мэйуэзеру подарили грушу с лицом МакгрегораСпорт 29 августа, 16:24
Верховный суд смягчил наказание осужденному за соучастие в теракте на ДубровкеПроисшествия 29 августа, 16:15
ТАСС – генеральный инфопартнер международного железнодорожного салона "ЭКСПО 1520"Новости агентства 29 августа, 16:14
Совет директоров "Локомотива" удовлетворен предварительными итогами трансферной кампанииСпорт 29 августа, 16:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЙОШКАР-ОЛА, 29 августа. /ТАСС/. Рабочая группа Счетной палаты РФ, которая проверяла эффективность расходования бюджетных средств в Марий Эл, выявила, что госдолг республики превышает 19 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства республики.
Ранее Министерство финансов республики сообщало, что на 1 августа 2017 года достиг 14,5 млрд рублей.
"До проверки Счетной палаты госдолг республики официально составлял порядка 14 млрд рублей. Но специалисты ведомства выявили, что реальный размер госдолга составляет 19 млрд рублей", - рассказали в пресс-службе.
Как отметил ранее во вторник в интервью ТАСС врио главы Марий Эл Александр Евстифеев, республика досталась ему с долгами. Он рассказал, что консолидированный бюджет региона формируется примерно поровну: из 26 млрд рулей в год 12-13 млрд рублей - вклад республики и почти столько же - дотации федерального центра.
В июне этого года рабочая группа Счетной палаты РФ прибыла в Марий Эл для проверки эффективности расходования регионом бюджетных средств. Рабочая группа ведомства проконтролировала весь социально-экономический блок: под проверку попали такие сферы как образование, здравоохранение, культура, строительство и ЖКХ. Ранее Евстифеев назвал состояние республики "предбанкротным".