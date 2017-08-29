Завод шампанских вин "Новый свет" в Крыму преобразован в акционерное общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Государственное унитарное предприятие "Завод шампанских вин "Новый свет" (Крым) преобразовано в акционерное общество (АО). Соответствующие данные во вторник внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), сообщила пресс-служба предприятия.
"29.08.2017 года внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о включении в ЕГРЮЛ юридического лица АО "Завод шампанских вин "Новый свет", 100% акций которого находятся в государственной собственности Республики Крым. Форма создания - реорганизация путем преобразования государственного унитарного предприятия Республики Крым "Завод шампанских вин "Новый Свет" в акционерное общество", - говорится в сообщении.
Генеральным директором АО назначен Андрей Пугачев, который ранее был гендиректором ГУП.
Ранее сообщалось, что депутаты государственного совета Крыма включили "Новый свет" в прогнозный план приватизации имущества на 2017 год. Из решения парламентариев следовало, что приватизация завода предлагается путем преобразования ГУП в АО. В настоящее время завод находится в ведении министерства сельского хозяйства региона. Власти республики пока не принимали решений о продаже инвесторам акций созданного АО.
"Новый Свет" - предприятие по производству игристого вина классическим французским бутылочным методом шампанизации, расположенное в поселке Новый Свет на юго-востоке Крыма. Мощность производства - 1 млн бутылок шампанских и 600 тыс. бутылок игристых вин в год. Власти Крыма ранее сообщали, что после акционирования завод сохранит коллектив, а также сможет провести модернизацию.