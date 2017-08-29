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Глава Мордовии доложил Путину о росте по всем отраслям экономики республики

Экономика и бизнес
29 августа, 17:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Владимир Волков добавил, что в республике сдано около 20 объектов промышленного назначения

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Практически по всем отраслям экономики Республики Мордовия наблюдается устойчивый рост. Об этом доложил во вторник временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия Владимир Волков президенту России Владимиру Путину.

"Сейчас положительная тенденция продолжается практически по всем отраслям экономики. Если взять промышленность, то за семь месяцев индекс промышленного производства - 13%, инвестиции в основной капитал - 24%. Что очень важно для нас - это повышение реальных доходов населения, 3%. 4% - растёт село. И благодаря российским программам, нашим внутренним программам, растём на 18% по сдаче жилья. Это по текущей ситуации", - сказал Волков.

Он также отметил, что в республике сдано около 20 объектов промышленного назначения, школ, крупный диализный центр. "Сейчас строим четыре больших сельскохозяйственных комплекса. Это комплекс на 6,5 тыс. коров, 200 тонн молока будем ежедневно доить, и три "стотысячника" по свиньям, 100 тыс. свиней, года через три-четыре под миллион свиней будет в Мордовии. В этом году только на сельхознаправление мы направим больше 15 миллиардов рублей инвестиций", - рассказал глава Мордовии.

Он также поблагодарил Путина за содействие в решении "всех вопросов по второй очереди оптоволоконного завода". "Я думаю, что мы в ближайшее время начнём строительство, и через год, через два мы окончательно от импортной зависимости в оптоволокне избавимся", - пообещал врио главы республики.

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