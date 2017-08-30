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"Известия": российские туроператоры получат субсидии на развитие внутреннего туризма

Экономика и бизнес
30 августа, 2:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Стоимость турпакетов при введении субсидий в среднем может снизиться на 10%, отметил советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в интервью газете

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© Лев Федосеев/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Минтранс и Минкультуры разрабатывают программу субсидирования российских туроператоров, которые развивают направления внутреннего туризма. Реализация программы начнется в 2018 году, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на Минтранс и Федеральное агентство по туризму (Ростуризм).

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"Участники достигли консолидированного решения о необходимости формирования предложений исходя из целесообразности субсидирования не авиакомпаний за перевезенных туристов, а туроператоров, которые формируют турпакет, закладывая в него перевозку, проживание и логистику", - сообщили изданию в Минтрансе.

По данным советника руководителя Ростуризма Дмитрия Горина, стоимость турпакетов при введении субсидий в среднем может снизиться на 10%.

"Поскольку доля дороги в общей цене тура составляет от 50 до 70%, такая скидка сделает доступнее отдых на популярных российских курортах для жителей отдаленных регионов страны. А круглогодичный характер программы позволит стимулировать турпоток в межсезонье и увеличить загрузку отелей", - считает Горин.

Он также отметил, что первый этап субсидирования планируется ввести на курортах Краснодарского края и Крыма.

В начале августа газета "Коммерсантъ" сообщала, что вице-премьер Виталий Мутко поручил Минтрансу вместе с Минкультуры и Минфином к 10 октября представить правительству предложения по субсидированию групповых авиаперевозок, входящих в состав турпакетов на внутренних направлениях.

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