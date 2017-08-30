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На Украине максимальная пенсия составляет около $420

Экономика и бизнес
30 августа, 4:26 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 30, августа. /ТАСС

Минимальная пенсия составляет $49, заявил заместитель министра социальной политики страны Николай Шамбир

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КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Максимальная пенсия на сегодняшний день составляет на Украине 10 740 гривен (около $420). Об этом заявил заместитель министра социальной политики страны Николай Шамбир.

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"Начиная с 2011 года нет ни одной пенсии, которая бы назначалась в размере более 10 740 гривен", - приводит его слова агентство Укринформ.

"Есть пенсии, назначенные до этого. Они несколько больше", - добавил Шамбир. Его также спросили о высоких пенсиях судей. "У судей есть такая выплата, как ежемесячное пожизненное денежное содержание. Но это не пенсия", - уточнил он.

Размер средней пенсии на Украине на 1 января 2017 года составил 1828 гривен (около $72). Минимальная пенсия - 1247 гривен ($49).

На Украине сейчас разрабатывается пенсионная реформа, что является одним из ключевых требований МВФ для продолжения программы кредитования. Это связано с тем, что дефицит Пенсионного фонда страны достиг 140 млрд гривен ($5,4 млрд) и угрожает стабильности финансовой системы Украины. Для снижения нагрузки в этом секторе эксперты фонда рекомендовали правительству начать повышение возраста выхода на пенсию.

При этом, формально отказавшись повышать пенсионный возраст, правительство решило ежегодно с 2018 до 2028 года поднимать требование к страховому стажу будущего пенсионера на один год. Таким образом, после завершения реформы для выхода на пенсию в 60 лет украинец должен иметь 35 лет страхового стажа. Но эта инициатива вызывала резкую критику в обществе.

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