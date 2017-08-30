Вторая и третья очереди "Ямал-СПГ" могут быть запущены раньше намеченного срока

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ПОСЕЛОК САБЕТТА /Ямало-Ненецкий автономный округ/, 30 августа. /ТАСС/. Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон рассчитывает, что вторая и третья очереди завода "Ямал-СПГ" будут запущены с опережением графика.
"Планируем, что сможем запустить вторую и третью очереди [завода "Ямал-СПГ"] с опережением графика", - заявил он на международной встрече представителей стран-участниц Арктического совета.
Он напомнил, что, согласно графику, они должны быть запущены соответственно в 2018 и 2019 годах. По словам главы НОВАТЭКа, объем капиталовложений в проект составляет около $27 млрд, в его реализации задействованы 15 стран. Объем производства на новом заводе оценивается в 16,5 млн тонн сжиженного природного газа в год.
Глава компании предложил законодательно ограничить выбросы вредных веществ на всем протяжении Северного морского пути. По словам Михельсона, этого можно добиться за счет использования судов, работающих на сжиженном природном газе.