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VEON продает свой "башенный бизнес" в Пакистане

Экономика и бизнес
30 августа, 9:59 UTC+3 МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Как ожидается, сделка на $940 млн будет закрыта до конца года

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. VEON (бывший Vimpelcom) и Global Telecom Holding сообщили о продаже компании Deodar, владеющей около 13 тыс. сотовых вышек в Пакистане, за примерно $940 млн. Об этом говорится в пресс-релизе VEON.

Покупателем выступает компания Tanzanite Tower, принадлежащая edotco Group и пакистанской инвесткомпании Dawood Hercules. Еdotco Group уже принадлежат более 25 тыс. башен в Малайзии, Шри-Ланке, Бангладеш, Камбодже, Пакистане и Мьянме.

Ожидается, что сделка будет закрыта до конца 2017 года.

Холдинг VEON контролируют LetterOne (управляет активами "Альфа-групп", владеет 47,9% VEON), Telenor (19,7%) и The Stichting (8,3%). В свободном обращении находится 24,1% акций.

VEON Ltd. владеет активами в России ("Вымпелком" предоставляет услуги под брендом "Билайн"), на Украине, в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Армении, Грузии, Таджикистане, Алжире, Пакистане и Бангладеш.

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