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"Ъ": ОАК объединится со своим гражданским дивизионом

Экономика и бизнес
30 августа, 10:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Первый шаг реализации крупнейшей реформы в авиастроительной отрасли обсудят на заседании совета директоров ОАК, которое состоится 1 сентября

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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует объединиться со своим гражданским дивизионом в единое юридическое лицо, которое станет корпоративным центром корпорации и будет управлять гражданскими проектами. Первый шаг реализации крупнейшей реформы в авиастроительной отрасли обсудят на заседании совета директоров ОАК, которое состоится 1 сентября, говорится в среду в сообщении газеты "Коммерсантъ".

"В существующем виде у корпорации не было достаточно средств для развития "разрозненных компаний и структур". Объединение ОАК с "Иркутом" и ГСС станет первым шагом для перехода корпорации на единую акцию: в отрасли ожидают, что экономия от такой трансформации составит около 50 млрд руб. " - сообщил газете источник, близкий к ОАК.

В сообщении также отмечается, что объединенная структура будет совмещать функции как корпоративного центра "единого операционного холдинга", так и функцию управления гражданскими проектами ОАК, включающими МС-21 и SSJ 100. Предполагается, что реорганизация окажет влияние на ряд проектов, проводимых ОАК. Так, "Иркут" к 2022 году может сократить количество военных программ, сконцентрировавшись на производстве самолетов МС-21, а ГСС сконцентрируется на маркетинге, продажах и послепродажном обслуживании гражданской техники.

Кроме того, в военном дивизионе к 2019 году будет проведена консолидация корпораций "Сухой" и МиГ, а также сформировано объединенное КБ. В транспортном запланирована передача компании "Ил" двух площадок в Ульяновске и Воронеже, в стратегическом и специальном - консолидация активов на базе "Туполева".

По данным газеты, в рамках реорганизации пройдет и ряд кадровых перестановок. Так, президент ОАК Юрий Слюсарь на переходный период также возглавит "Иркут", сменив на этом посту многолетнего руководителя корпорации Олега Демченко. Предполагается, что руководителем ГСС станет гендиректор лизинговой компании "Ильюшин Финанс Ко" (ИФК) Александр Рубцов, сменив при этом Владислава Масалова.

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) - российский холдинг, созданный в 2006 году и объединяющий 30 основных компаний авиапромышленного комплекса РФ и более 10 авиаремонтных заводов. Владеет правами на марки гражданских и военных самолетов "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев".

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