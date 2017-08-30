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Эксперт: ВЭФ стимулирует малый бизнес на Дальнем Востоке и укрепляет авторитет региона

Экономика и бизнес
30 августа, 11:41 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина

По словам заместителя директора экспертно-аналитического центра ДВФУ, проведение форума способствует модернизации инфраструктуры региона

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ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Восточный экономический форум (ВЭФ), который в третий раз пройдет во Владивостоке в начале сентября, помогает привлечь на Дальний Восток иностранных инвесторов, развивать малый и средний бизнес и позволяет укрепить авторитет региона. Такое мнение высказал в интервью ТАСС заместитель директора экспертно-аналитического центра Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Дмитрий Шелест.

"Заключение коммерческих соглашений на площадке ВЭФ дает зарубежному бизнесу гарантии, пусть иногда весьма условные, что их начинаниям в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) будет уделяться внимание со стороны властей. Это позволяет менее болезненно преодолеть как административные барьеры, так и барьеры "входа" в чисто экономическом значении. Это позволяет утверждать, что инвестиционная активность в регионе, пусть медленно, но подрастает от ВЭФ к ВЭФ", - сказал он.

По словам Шелеста, для того, чтобы создать условия для присутствия на Дальнем Востоке зарубежных компаний и запуска масштабных проектов, необходимо сформировать инфраструктуру, которая бы позволяла в комфортных условиях реализовывать начинания бизнеса с одной стороны, а с другой обеспечивала нормальными условиями жизни местное население и приезжих - рабочую силу и потребителей.

"Утверждать, что на Дальнем Востоке широко модернизируются или создаются объекты инфраструктуры, было бы преувеличением, однако в транспортной, коммунальной, информационной составляющей можно увидеть положительные сдвиги, связанные с ежегодным мероприятием", - отметил эксперт.

Развитие малого бизнеса

ВЭФ помогает развитию малого бизнеса, который вырастает вокруг масштабных инвестиционных проектов, реализуемых, в том числе на почве, подготовленной во время ВЭФ. Однако, по словам эксперта, влияния ВЭФ на этот процесс недостаточно. Кроме экономической, форум имеет и социальную составляющую, влияя на жителей региона.

"Развитие крупных проектов и создание благоприятной среды способствует увеличению количества предприятий малого бизнеса, для которого реализация крупных проектов и присутствие иностранного инвестиционного капитала становится дополнительной питательной средой. Речь идет о росте объема услуг в точках экономического роста, участии в подрядных и субподрядных работах местных микро-предприятий и индивидуальных предпринимателей. В реалиях малому предпринимательству действительно перепадает "кусок пирога", но в этом случае само по себе влияние проводимых мероприятий в рамках ВЭФ явно недостаточно", - сказал Шелест.

По его словам, форум не только развивает экономику Дальнего Востока, но имеет и социальную составляющую. "Помимо экономических аспектов уместно отметить и социальную составляющую влияния форума. Встречи на высшем уровне, присутствие федеральных чиновников и многочисленных представительных делегаций соседних государств значимы для местного населения как символ постоянного интереса Москвы к Дальнему Востоку как важной части России", - отметил эксперт, добавив, что значение этого фактора прямо пропорционально улучшению уровня жизни на Дальнем Востоке.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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